С 1 декабря 2026 года в Казахстане планируется поэтапное внедрение маркировки товаров легкой промышленности, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель проекта Единого оператора маркировки Ерлан Карабаев, предварительно была проведена подготовительная работа. Участники рынка протестировали систему в рамках пилотных проектов. После чего были проведены общественные обсуждения анализа регуляторного воздействия.

«По итогам проделанном работы отраслевым госорганов в лице министерства промышленности и строительства, а также координирующим госорганом в лице министерства торговли и интеграции решено ввести обязательную маркировку товаров легкой промышленности на территории Казахстана поэтапно», – отметил спикер.

По его словам, первый этап обязательной маркировки товаров легкой промышленности – 1 декабря 2026 года, второй этап – 1 марта 2027 года, третий – 1 октября 2027 года. Такой подход позволит постепенно адаптироваться к новым требованиям.

«Для удобства потребителей Единым оператором маркировки разработано бесплатное мобильное приложение NAQTY ONIM. С его помощью каждый покупатель может прямо в магазине отсканировать код маркировки и мгновенно получить полную информацию: кто произвел товар, кем и откуда он завезен, легально ли находится в обороте. При выявлении нарушений покупатель может прямо оставить в приложении обращение, которое будет рассмотрено регулирующим органом. Таким образом, маркировка служит не только инструментом контроля, но и реальным механизмом для защиты прав каждого потребителя», – сказал Ерлан Карабаев.

Напомним, в мобильном приложении eGov Mobile стала доступна функция проверки подлинности товаров по цифровым кодам.