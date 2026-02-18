Пользователи могут убедиться в подлинности препаратов в несколько кликов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна функция проверки подлинности товаров по цифровым кодам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу портала

Новый функционал реализован на базе сервиса Naqty Onim и обеспечивает пользователям быстрый и бесплатный доступ к сведениям из системы цифровой маркировки.

На текущий момент пользователи могут проверить товары из категорий, наиболее подверженных риску подделки, включая лекарственные средства, табачные изделия и обувь.

При сканировании цифрового кода (Data Matrix-код) в приложении eGov Mobile отображается информация о подлинности товара, производителе, основных характеристиках и дате выпуска продукции.

«Функция проверки в приложении eGov Mobile применяется в отношении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и содержащих код Data Matrix. Для лекарственных средств также важно, чтобы товар относился именно к категории лекарственных препаратов. При проверке лекарственных средств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании», – указано в информации.

Отсутствие результата проверки в этом случае не свидетельствует о нелегальности или поддельном происхождении товара, добавили в пресс-службе.

