Казахстанцы выиграли все бои второго дня на турнире по боксу в Сербии

Коллаж: Kazpravda.kz

Казахстанские боксеры продолжают выступление на международном турнире Belgrade Winner в Белграде (Сербия). Во второй день соревнований казахстанцы провели 6 боев, одержав в них 6 побед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Пятеро отечественных спортсменов вышли в полуфинал и принесли Казахстану первые медали, гарантировав себе как минимум «бронзу».

Результаты казахстанских боксеров во второй соревновательный день турнира.

1/4 финала

51 кг - Жомарт Ержан (Казахстан) - Алессио Камиоло (Италия) - 3:2

46 кг - Тойкова Молдир (Казахстан) - Сандра Брил (Сербия) - 4:1

57 кг - Виктория Графеева (Казахстан) - Умайма Ханнабой (Марокко) - победа казахстанки из-за неявки соперницы

57 кг - Сания Султанкызы (Казахстан) - Татьяна Константинова (Россия) - победа казахстанки в первом раунде из-за травмы соперницы

66 кг - Наталья Богданова (Казахстан) - Анастасия Лукаич (Австрия) - 5:0

1/8 финала

71 кг - Дархан Дуйсенбай (Казахстан) - Серхио Мартинес (Испания) - 5:0.