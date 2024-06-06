Казахстанцы вышли в финал рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште

Фото: пресс-служба НОК РК

Представители команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали и ЮСуп Батырмурзаев стали финалистами рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ергали поборется за золотую медаль в весе до 97 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее Абольфаза Бабалоо из Ирана. В главной схватке казахстанцу будет противостоять Магомеджан Магомедов (Азербайджан).

Юсуп Батырмурзаев, выступающий в весе до 125 килограммов, в 1/2 финала выиграл у двукратного призера Олимпиады Гено Петриашвили (Грузия). За золото он сразится с американцем Мэйсоном Перрисом.