Казахстанцы вышли в финал рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште

Борьба, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Финальные поединки пройдут сегодня, 6 июня

Фото: пресс-служба НОК РК

Представители команды Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали и ЮСуп Батырмурзаев стали финалистами рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ергали поборется за золотую медаль в весе до 97 килограммов. В полуфинале он оказался сильнее Абольфаза Бабалоо из Ирана. В главной схватке казахстанцу будет противостоять Магомеджан Магомедов (Азербайджан).

Юсуп Батырмурзаев, выступающий в весе до 125 килограммов, в 1/2 финала выиграл у двукратного призера Олимпиады Гено Петриашвили (Грузия). За золото он сразится с американцем Мэйсоном Перрисом.

 

 

#турнир #борьба #финал #Будапешт #ЮСуп Батырмурзаев #Алишер Ергали

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