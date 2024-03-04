Казахстанцы завершили выступление на «Играх Будущего» в Казани

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казани (РФ) состоялась торжественная церемония закрытия «Игр будущего», передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил с 21 февраля по 3 марта. Он объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину, в которых сочетались цифровой и классический спорт. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет. Все они были объединены в 294 команды. Призовой фонд турнира составил $10 млн.

Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. Суммарно в 21 дисциплине (16 в основной и 5 - в расширенной программе). В Играх приняли участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Всего 236 спортсменов стали победителями и призерами первых «Игр будущего». Речь о спортсменах из России, Китая, Индии, Беларуси, Южной Кореи, Испании, Уругвая, Филиппин, Аргентины, Эквадора, Колумбии. Казахстанцы также смогли проявить свой высокий уровень игры и привезли с «Игр Будущего» набор медалей из разных дисциплин. 

Так, триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добились победы на чемпионате «Игры Будущего 2024» по игре Counter-Strike 2 и лазертагу. В захватывающем финальном противостоянии коллектив xGOD встретился с российским составом LookingForOrg и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Матч завершился с суммарным счетом 13:9 на карте Inferno и 13:11 на карте Overpass. Это впечатляющее достижение подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализма игроков xGOD. Казахстанцы смогли выиграть существенный приз в $175 тысяч.

Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до 1/4 финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1/8 финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту, его коллектив выиграл $87,5 тысяч. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине «Мир Танков» закончил выступление на этапе 1/4 финала, его коллектив получил за участие $30 тысяч. Адиль Елдосов, участник команды Absolute стал победителем в дисциплине Standoff, его команда работала $87,5 тысяч соответственно.

Инфраструктура киберспорта в Казахстане динамично развивается еще с 2018 года, тогда эта дисциплина была впервые признана официальным видом спорта, а летом появилась Федерация киберспорта РК. С тех пор в стране были проведены сотни турниров, в том числе и ряд международных.  

Отметим, что 21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казахстане.

#спортсмены #Казань #Игры будущего

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