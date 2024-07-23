Казахстанцы завоевали пять медалей на международной математической олимпиаде IMO-2024

На 65-й Международной олимпиаде по математике в Великобритании копилка сборной команды Казахстана пополнилась еще пятью медалями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: Минпросвещения

В состав команды Казахстана вошли:

– ученик 10 класса специализированной школы-интерната «Білім-Инновация» для одарённых мальчиков Жамбылской области Шарел Маргулан;

– ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы Амирлан Аманжолов;

– ученик 11 класса Международной школы Haileybury Алматы Мирон Юркевич;

– ученик 11 класса лицея-интерната для одарённых детей «Білім-Инновация» Костанайской области Жан Даутов;

– ученик 11 класса школы-лицея №8 для одарённых детей города Павлодар Владимир Роговский.

Ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы Динмухамед Егеубаев получил похвальную грамоту.



Международная олимпиада по математике IMO входит в топ-7 мировых олимпиад (IPHO, IBO, IOI, IChO, IGeO IOL).