"Казатомпром" в очередной раз привлечен к административной ответственности

Общество
Изображение с сайта kazatomprom.kz
АО "НАК "Казатомпром" в очередной раз привлечен к административной ответственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.   

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результат ранее проведенной проверки, в отношении АО "НАК "Казатомпром" была проведена внеплановая проверка.

"По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности по факту нарушения требований правил государственного учёта ядерных материалов. Данное административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде г. Нур-Султан с вынесением решения о привлечении АО "НАК "Казатомпром" к административной ответственности", – говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, "Казатомпром" – крупнейшая в мире урановая компания, национальный оператор Казахстана по разведке, добыче, переработке и экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Единственным акционером является государство в лице фонда "Самрук-Казына".

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