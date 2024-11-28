«КазАвтоЖол» предупредил о дожде на трассах в ряде регионов Казахстана

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к казахстанцам, собирающимся в дорогу, сообщает Kazpravda.kz

«На республиканских автодорогах 28 ноября в Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается дождь. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в обращении.