Движение транспорта ограничили на трассе в Актюбинской области

Транспорт, Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники «Казавтожола» предупредили водителей о временных неудобствах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области временно ввели ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта из-за ремонта железнодорожного переезда.

«27 ноября в 08:00 в Актюбинской области в связи с ремонтом по замене рельсов на железнодорожном переезде, расположенном на 89 км автодороги республиканского значения Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай км 83-198 (от села Т. Жургенова до села Айке) планируется введение ограничения движения для грузовых и общественных видов автотранспорта. Ориентировочное открытие дороги – 27 ноября в 14:00», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

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