Понижение температуры воздуха до 3-4 градусов ожидается в Астане, а также в Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью - дождь и снег.

2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки. По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.