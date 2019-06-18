Каждый гражданин должен знать, какую медпомощь государство предоставляет бесплатно – Мамин об ОСМС

Общество
5622
Айдана Демесинова
На заседании Правительства Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до октября текущего года завершить работы по обеспечению запуска обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Перед нами стоит общая задача – повышение доступности и качества медицинских услуг. В этих целях Министерством здравоохранения проведена большая работа по формированию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и внедрению обязательного социального медицинского страхования. Также разрабатывается новая Государственная программа развития здравоохранения до 2025 года", – сказал Мамин.

Он отметил, что для эффективного внедрения ОСМС с 1 сентября будет запущен пилотный проект в Карагандинской области.

"В этой связи поручаю Министерству здравоохранения обеспечить запуск этого пилотного проекта. Акимату Карагандинской области подготовить свои медицинские организации для запуска проекта. Этот опыт необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС со следующего года. Поручаю акиматам всех регионов до октября текущего года решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС", – поручил Премьер.

По его словам, в рамках подготовки к внедрению ОСМС была проделана хорошая работа в Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областях.

"Акиматам Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей нужно обратить особое внимание на техническое обеспечение медицинских организаций и прикрепление населения к организациям первичной медико-санитарной помощи. Министерству здравоохранения и регионам необходимо также усилить информационно-разъяснительную работу по ОСМС. Надо, чтобы каждый гражданин четко знал, какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно, как будет работать новая система медицинского страхования, – продолжил Аскар Мамин. – Поручаю министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты, акиматам регионов завершить всю работу по охвату и актуализации населения до октября текущего года. Времени осталось мало".

Популярное

Все
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
В центре Караганды нашли мертвого мужчину
В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении взятки от "короля трамадола"
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально значимые продукты
Стали известны итоги голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
В Абайской области автомобиль с двумя рыбаками провалился под лед
У жителя Алматинской области изъяли особо крупную партию наркотиков (видео)
В Астане модернизируют теплоэлектроцентрали
Арестован водитель, оказавший неповиновение полицейским в Карагандинской области
Спецоперация по задержанию наркоторговца прошла в Талдыкоргане
В Жезказгане похитили трубы на 11 миллионов тенге
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
В Алматы подожгли автомобиль журналистки Динары Егеубаевой
Женщина погибла при взрыве газа в частном доме в Туркестанской области
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Снег выпал в Египте
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Жестокое убийство в Шымкенте: грабители ворвались в квартиру и избили семейную пару
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Общество
В Астане модернизируют теплоэлектроцентрали
Общество
В Уральске начался суд над экс-полицейским, которого обвиня…
Общество
Какой регион Казахстана лидирует по росту цен на социально …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]