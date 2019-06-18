Каждый гражданин должен знать, какую медпомощь государство предоставляет бесплатно – Мамин об ОСМС

На заседании Правительства Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до октября текущего года завершить работы по обеспечению запуска обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Перед нами стоит общая задача – повышение доступности и качества медицинских услуг. В этих целях Министерством здравоохранения проведена большая работа по формированию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и внедрению обязательного социального медицинского страхования. Также разрабатывается новая Государственная программа развития здравоохранения до 2025 года", – сказал Мамин.
Он отметил, что для эффективного внедрения ОСМС с 1 сентября будет запущен пилотный проект в Карагандинской области.
"В этой связи поручаю Министерству здравоохранения обеспечить запуск этого пилотного проекта. Акимату Карагандинской области подготовить свои медицинские организации для запуска проекта. Этот опыт необходимо транслировать во все регионы и учесть при полноценном запуске ОСМС со следующего года. Поручаю акиматам всех регионов до октября текущего года решить все вопросы по обеспечению запуска ОСМС", – поручил Премьер.
По его словам, в рамках подготовки к внедрению ОСМС была проделана хорошая работа в Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областях.
"Акиматам Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей нужно обратить особое внимание на техническое обеспечение медицинских организаций и прикрепление населения к организациям первичной медико-санитарной помощи. Министерству здравоохранения и регионам необходимо также усилить информационно-разъяснительную работу по ОСМС. Надо, чтобы каждый гражданин четко знал, какую медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно, как будет работать новая система медицинского страхования, – продолжил Аскар Мамин. – Поручаю министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты, акиматам регионов завершить всю работу по охвату и актуализации населения до октября текущего года. Времени осталось мало".