Кэмерон назвал виновников миграционного кризиса в Европе

Миграционный кризис в Европе разразился из-за действий президента Сирии Башара Асада, террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и контрабандистов, которые в обход законов предлагают жителям Ближнего Востока и Африки свои услуги по доставке их на континент, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
С таким заявлением выступил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, в очередной раз призвавший искать "всеобъемлющее решение" существующей проблемы.
"Проблему невозможно решить путем допуска в Европу еще большего числа людей, – считает политик. – Необходим всесторонний подход, который включает в себя формирование нового правительства в Ливии, а также мирное урегулирование в Сирии".
По утверждению Кэмерона, "наибольшую ответственность" за текущую ситуацию в Европе несут "президент Асад, убийцы из ИГ и криминальные группировки", осуществляющие "отвратительную торговлю людьми". "Необходимы жесткие шаги по отношению ко всем составляющим проблемы одновременно", – подчеркнул премьер.
Он отказался последовать примеру отдельных европейских коллег и ужесточить миграционные нормы, заявив, что Великобритания и так "выполняет взятые на себя моральные обязательства", направляя флот в Средиземное море, а также 0,7% ВВП на помощь странам Ближнего Востока и Африки. В этой связи местные СМИ уже подсчитали, что всего за прошлый год королевство предоставило убежище порядка 10 тыс. иностранных граждан, в то время как Германия и Швеция – по 40 тыс. и 30 тыс. соответственно. Кроме того, если ФРГ за отчетный период подготовила материальную базу для приема 30 тыс. беженцев из Сирии, то Великобритания – лишь для 200.