Кениец готов дать за дочь Обамы стадо овец, коров и коз

Кенийский юрист Феликс Кипроно Матагей готов отдать 70 овец, 50 коров и 30 коз в качестве выкупа за 16-летнюю дочь президента США Малию Обаму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Washington Times.Кипроно рассказал, что намерен отправить американскому президенту послание, в котором попросит взять с собой Малию в поездку в Кению. Кстати, визит Обамы в эту республикузапланирован на июль текущего года.Местному порталу The Nairobian юрист рассказал, что обратил внимание на Малию еще в 2008 году (когда ей было, отметим, 10 лет). С тех пор он ни с кем не вступал в романтические отношения, обещав быть верным ей, и попросил свою семью помочь собрать выкуп.Он отметил, что "не охотится за деньгами или властью", а искренне любит Малию и хотел бы жить с ней "простой жизнью"."Я научил бы ее доить коров, готовить угали (кукурузную кашу) и делать мурзик (традиционный кисломолочный напиток)", – добавил кениец, подчеркнув, что в жилах его избранницы течет и кенийская кровь (Барак Обама наполовину кениец, а мать Малии Мишель является потомком рабов).Матагей заявил, что если Обама примет его сватовство, то помолвка с "любовью всей его жизни" будет уникальной. По словам юриста, он предполагает удивить девушку кенийскими традициями: повязать ей на голову сакральное растение в знак того, что она – его королева, и вместо шампанского угостить напитком мурзик (это йогурт с добавлением золы местных деревьев).Несмотря на свои постоянные апелляции к народным традициям, Феликса Кипроно вряд ли можно считать простым кенийцем. Судя по информации в Facebook, он – студент Оксфорда. Несмотря на то что молодой человек не сдал экзамен на адвоката, он был защитником вице-президента страны Уильям Руто, которому вменяли в вину совершение преступлений против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007–2008 годах.