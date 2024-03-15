КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Комитет гражданской авиации рассказал о задержке и отмене рейсов в аэропорту Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным комитета, 14-15 марта в аэропорту Алматы в связи с сильным снегопадом были задержаны и отменены ряд международных и внутренних рейсов.

- 14 марта в целях обеспечения безопасности полетов, а также принимая во внимание максимальную способность одновременного обслуживания воздушных судов, руководство Международного аэропорта Алматы приняло решение приостановить прием воздушных судов с 19.00 до 21.00. Все силы аэропорта были задействованы в оперативном обслуживании для вылетающих рейсов. В общей сложности были задержаны свыше 50 рейсов, отменены 7 рейсов, 4 воздушных судна были направлены на запасные аэропорты, - говорится в сообщениии.

В комитете отметили, что авиакомпании и аэропорт принимали все меры по оказанию необходимых услуг пассажирам задержанных и отмененных рейсов. Им предоставили напитки и горячее питание.

Для пассажиров отмененных рейсов были предоставлены возможности перебронирования авиабилетов либо оформления возврата денег в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном судне.

По состоянию на 17.00 часов 15 марта в аэропорту задерживается 32 рейса, из них 14 на прилет и 18 на вылет.

Ожидается, что расписание рейсов будет полностью восстановлено к 04.00 часам 16 марта.

Вместе с тем, в целях предоставления официальной информации по ситуации в аэропорту Алматы по поручению Минтранспорта был организован пресс-брифинг, на котором приняли участие представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, Международного аэропорта Алматы, авиакомпании Air Astana и SCAT, добавили в КГА.

#Алматы #аэропорт #КГА #ситуация #снегопад

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