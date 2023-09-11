Кинофестиваль BAIQONYR объявил победителей

В Алматы, в киноцентре «Арман», 10 сентября состоялась торжественная церемония закрытия VIII международного кинофестиваля BAIQONYR, главной миссией которого является поддержка молодых талантливых кинематографистов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В общей сложности за прошедшие пять дней зрители и участники основного фестиваля Baiqonyr и стартовавшего на его площадке Almaty Animation Festival посмотрели в разных конкурсных программах 82 картины из 7 стран.
Знаковыми событиями внеконкурсной программы стало проведение II международного форума кинокритиков и киноведов и Дня корейского анимационного кино, а также презентации новых кинопроектов и мастер-классы известных кинематографистов.
Авторитетное жюри подвело итоги киносмотра и определило победителей каждого конкурса по нескольким номинациям.
Фестиваль BAIQONYR
Национальный конкурс игрового и документального короткометражного кино:
«Лучший фильм» – «Сабыр», реж. Марина Зиберт, Дамир Танатов, продюсер Айгерим Сатыбалды.
«Лучшая режиссура» – Ильяс Ахмет, «Клубничная принцесса».
«Лучшая операторская работа» – Магжан Адильшинов, «Бей, беги, замри» (реж.Еркін Сағындықов).
«Лучший сценарий» – Дендер Думан, «Сары-өмір» (реж. Рүстем Дастанұлы).
«Лучшая женская роль» – Камила Мусанова, «Эпилог» (реж. Дамир Абильханов).
«Лучшая мужская роль» – Салих Бейсенбай, «Сабыр».
«За лучшую работу художника-постановщика» – АдильАбабахриев, «Кассета» (реж. Аян Найзабеков).
«За лучший монтаж» – Ерасыл Байболов, «С Днем независимости» (реж.Камила Сағынтқан).
«За лучший звук» – Илья Гариев,«Сары-өмір» (реж. Рүстем Дастанұлы).
Специальный приз жюри – «Беги, Адема, беги», реж. ФаризаТанай.
Международный конкурс игрового и документального короткометражного кино:
«Лучший фильм» – «Эй, Гюнеш!» (Грузия), реж. Марита Тевзадзе и Ана Джегнарадзе.
«Лучшая режиссура» – Дастан Мадалбеков, «Сын своего отца» (Кыргызстан).
«Лучшая операторская работа» – Айгуль Нурбулатова, «Маленькая любовь» (Казахстан, реж. Айжан Қасымбек).
«Лучший сценарий» – Лусине Папоян, «Уравнение с двумя переменными» (Армения, реж. Лусине Папоян).
«Лучшая женская роль» – Лия Латыпова, «Дети Йети» (Россия, Татарстан, реж. Айдар Шарипов).
«Лучшая мужская роль» – Юрий Борисов, «Прости меня, Аня» (Россия, реж. Клавдия Коршунова).
Специальный приз жюри – «Беглец» (Грузия), реж. Саломе Кинцурашвили.
Диплом жюри кинокритиков – «Галина Петровна» (Кыргызстан), реж. Никита Ловецкий.
ALMATY ANIMATION FESTIVAL
Основной конкурс:
«Лучший анимационный фильм» – «Белый-белый день» (Россия, Франция, Канада), реж. Василий Чирков.
«Лучшее визуальное решение» – «Hadis» (Азербайджан), реж. Назрин Агамалиева.
«Лучший экспериментальный анимационный фильм» – «Ашмётки» (Россия), реж. Алиса Шадрина.
«Лучший звук» – «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» (Россия), реж. Макс Куликов.
Специальный приз жюри – «Кстати, о птичках» (Россия), реж. Алла Вартанян.
Специальный приз жюри – «Метаморфозы» (Казахстан), реж. Айтолкын Əлменова.
Специальный приз за вклад в популяризацию казахского национального стиля в анимации – «Kandairakatsabilerzhulamagan!» (Казахстан), реж. Маржан Жубаныш.
Международный конкурс студенческих анимационных фильмов:
«Лучший студенческий анимационный фильм» – «Одинока ли Луна» (Китай, Россия), реж. Мария Лукина.
«Новаторство в анимации» – «Рояль в кустах» (Россия, Эстония), реж. Дашка Дементьева.
«Лучшее визуальное решение» – «Манки Битс» (Россия), реж. Маша Семина.
«Лучшая анимация персонажей» – «Про кошку, которая стеснялась носить очки» (Казахстан), реж. Анна Ким.
«Лучшая музыкальная подборка» – «Отражение» (Казахстан), реж. Улбосын Пирмаханова.
«Лучший экспериментальный анимационный фильм» – «Я боюсь, что у моего будущего ребенка будет аутизм» (Казахстан), реж. Даяна Чернышева.
Специальное упоминание фестиваля за вклад в развитие анимационной индустрии Казахстана –Tasqynstudio.
Фестиваль традиционно проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.