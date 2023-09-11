Кинофестиваль BAIQONYR объявил победителей

В Алматы, в киноцентре «Арман», 10 сентября состоялась торжественная церемония закрытия VIII международного кинофестиваля BAIQONYR, главной миссией которого является поддержка молодых талантливых кинематографистов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

В общей сложности за прошедшие пять дней зрители и участники основного фестиваля Baiqonyr и стартовавшего на его площадке Almaty Animation Festival посмотрели в разных конкурсных программах 82 картины из 7 стран.

Знаковыми событиями внеконкурсной программы стало проведение II международного форума кинокритиков и киноведов и Дня корейского анимационного кино, а также презентации новых кинопроектов и мастер-классы известных кинематографистов.

Авторитетное жюри подвело итоги киносмотра и определило победителей каждого конкурса по нескольким номинациям.

Фестиваль BAIQONYR

Национальный конкурс игрового и документального короткометражного кино:

«Лучший фильм» – «Сабыр», реж. Марина Зиберт, Дамир Танатов, продюсер Айгерим Сатыбалды.

«Лучшая режиссура» – Ильяс Ахмет, «Клубничная принцесса».

«Лучшая операторская работа» – Магжан Адильшинов, «Бей, беги, замри» (реж.Еркін Сағындықов).

«Лучший сценарий» – Дендер Думан, «Сары-өмір» (реж. Рүстем Дастанұлы).

«Лучшая женская роль» – Камила Мусанова, «Эпилог» (реж. Дамир Абильханов).

«Лучшая мужская роль» – Салих Бейсенбай, «Сабыр».

«За лучшую работу художника-постановщика» – АдильАбабахриев, «Кассета» (реж. Аян Найзабеков).

«За лучший монтаж» – Ерасыл Байболов, «С Днем независимости» (реж.Камила Сағынтқан).

«За лучший звук» – Илья Гариев,«Сары-өмір» (реж. Рүстем Дастанұлы).

Специальный приз жюри – «Беги, Адема, беги», реж. ФаризаТанай.

Международный конкурс игрового и документального короткометражного кино:

«Лучший фильм» – «Эй, Гюнеш!» (Грузия), реж. Марита Тевзадзе и Ана Джегнарадзе.

«Лучшая режиссура» – Дастан Мадалбеков, «Сын своего отца» (Кыргызстан).

«Лучшая операторская работа» – Айгуль Нурбулатова, «Маленькая любовь» (Казахстан, реж. Айжан Қасымбек).

«Лучший сценарий» – Лусине Папоян, «Уравнение с двумя переменными» (Армения, реж. Лусине Папоян).

«Лучшая женская роль» – Лия Латыпова, «Дети Йети» (Россия, Татарстан, реж. Айдар Шарипов).

«Лучшая мужская роль» – Юрий Борисов, «Прости меня, Аня» (Россия, реж. Клавдия Коршунова).

Специальный приз жюри – «Беглец» (Грузия), реж. Саломе Кинцурашвили.

Диплом жюри кинокритиков – «Галина Петровна» (Кыргызстан), реж. Никита Ловецкий.

ALMATY ANIMATION FESTIVAL

Основной конкурс:

«Лучший анимационный фильм» – «Белый-белый день» (Россия, Франция, Канада), реж. Василий Чирков.

«Лучшее визуальное решение» – «Hadis» (Азербайджан), реж. Назрин Агамалиева.

«Лучший экспериментальный анимационный фильм» – «Ашмётки» (Россия), реж. Алиса Шадрина.

«Лучший звук» – «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» (Россия), реж. Макс Куликов.

Специальный приз жюри – «Кстати, о птичках» (Россия), реж. Алла Вартанян.

Специальный приз жюри – «Метаморфозы» (Казахстан), реж. Айтолкын Əлменова.

Специальный приз за вклад в популяризацию казахского национального стиля в анимации – «Kandairakatsabilerzhulamagan!» (Казахстан), реж. Маржан Жубаныш.

Международный конкурс студенческих анимационных фильмов:

«Лучший студенческий анимационный фильм» – «Одинока ли Луна» (Китай, Россия), реж. Мария Лукина.

«Новаторство в анимации» – «Рояль в кустах» (Россия, Эстония), реж. Дашка Дементьева.

«Лучшее визуальное решение» – «Манки Битс» (Россия), реж. Маша Семина.

«Лучшая анимация персонажей» – «Про кошку, которая стеснялась носить очки» (Казахстан), реж. Анна Ким.

«Лучшая музыкальная подборка» – «Отражение» (Казахстан), реж. Улбосын Пирмаханова.

«Лучший экспериментальный анимационный фильм» – «Я боюсь, что у моего будущего ребенка будет аутизм» (Казахстан), реж. Даяна Чернышева.

Специальное упоминание фестиваля за вклад в развитие анимационной индустрии Казахстана –Tasqynstudio.

Фестиваль традиционно проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.