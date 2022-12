Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США было основано в Нью-Йорке в 1966 году. В его состав к настоящему моменту входят более 60 американских кинокритиков и киноведов, которые на постоянной основе публикуются в ведущих СМИ США.



Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics, NSFC) назвало фильм "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо лучшей лентой 2019 года. Соответствующая информация размещена на сайте этого профессионального объединения, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов, передает Tass.ru Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство влачит скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другое, материально обеспеченное, ни в чем себе не отказывает. Волею случая пути этих людей пересекаются, что приводит к череде трагических для обеих семей событий. Предпочтение этому фильму отдали 44 эксперта NSFC, картина также снискала одобрение критиков в номинации "Лучший сценарий".Вместе с "Паразитами" за звание лучшей картины года по версии этой организации боролись фильмы "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) режиссера Квентина Тарантино и "Маленькие женщины" (Little Women) режиссера Греты Гервиг. Последняя удостоилась награды NSFC в номинации "Лучший режиссер".В номинации "Лучший актер" победителем стал Антонио Бандерас, который сыграл главную роль в картине "Боль и слава" (Dolor y gloria) испанского режиссера Педро Альмодовара. "Лучшей актрисой", по мнению Национального общества кинокритиков США, стала в этом году Мэри Кей Плейс, сыгравшая в фильме "Диана" (Diane) режиссера Кента Джонса.