Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году

Фото: МИД Казахстана

Главы МИД Казахстана и Кипра нацелены на активизацию широкого сотрудничества, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

Министры иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и Кипра Константинос Комбос на состоявшейся в Абу-Даби встрече обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Астаной и Никосией.

По словам Константиноса Комбоса, для активизации двустороннего взаимодействия правительство его страны намерено открыть в следующем году посольство Кипра в Астане.

Министры отметили наличие нереализованного потенциала для кооперации в сфере транспорта, логистики и туризма. По их итогам, в качестве первоочередных шагов, достигнута договоренность рассмотреть возможность установления прямого авиасообщения между двумя странами.

По результатам встречи собеседники подтвердили готовность продолжить диалог по вопросам казахстанско-кипрского сотрудничества в ходе запланированного на 2024 год визита главы МИД Кипра в Казахстан.