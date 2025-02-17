Китаец покоряет местные горы необычным способом

Китай,Lifestyle
74
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он взбирается на них на своих руках

Фото: Скрин с видео

Как пишет Oddity Central, 38-летний китаец Сунь Го Шань стал звездой местных соцсетей, покоряя вершины самых известных гор Китая в стойке на руках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Его необычный проект, начатый в мае 2023 года, привлек внимание общественности только в конце 2024 года, когда видео его восхождения на гору Удан стало вирусным.

Сунь, ранее работавший в системе образования, решил посвятить себя этому необычному вызову после того, как осознал важность здоровья во время пандемии COVID-19. Своим примером он хочет не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и почтить красоту горных пейзажей своей страны.

Его цель — покорить 50 самых популярных гор Китая к весне 2025 года. На данный момент Сунь уже успел преодолеть 34 вершины, включая одну из самых сложных — гору Тяньмэнь в провинции Хунань. В декабре 2024 года он потратил 5 часов, чтобы подняться на 999 ступеней этой горы в стойке на руках.

«Это была самая сложная гора, я падал почти сто раз», — признался Шань.

#культура #Спорт #Китай #гора

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
В Дели произошло землетрясение
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
Свыше 100 камер видеонаблюдения установили на мосту через Бухтарминское водохранилище
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Нурымбет Сактаганов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
Дело Шерзата: в полиции прокомментировали видео праздника подозреваемых в камере
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Генпрокурор доложил Токаеву о состоянии законности в Казахстане
Права более 600 работников нарушались в Акмолинской области
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Пытки в полиции Алматы: осуждены двое сотрудников
МИД разработал поправки в правила въезда для граждан Ирана и Индии
Неустойчивая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
В Приаралье усилены меры безопасности
Школу акимов запустили в Казахстане
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Водохранилища и реки находятся под контролем
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Двухъярусные пассажирские сиденья могут появиться в самолет…
Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к фильму Джеки Чана на…
Покупатели мемкоина Трампа потеряли около $2 млрд
Какие условия для любителей зимних видов спорта создали на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]