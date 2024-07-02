Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам

Лето в разгаре, солнце в зените. В столь чудное время буду по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева совершать государственный визит в Республику Казахстан и участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как Председатель КНР я в пятый раз посещаю Вашу очаровательную страну. Блестящая культура Казахстана с яркой самобытностью, его невероятно потрясающие пейзажи, добродушный и гостеприимный народ – все это всегда вызывает у меня чувство особой симпатии. Предстоящий визит, от которого я очень многого ожидаю, позволит не только приятно посмотреть и восхититься обликом и достижениями Нового Казахстана, но и обсудить с Президентом Касым-Жомартом Токаевым самые актуальные тематики двустороннего сотрудничества, наметить приоритетные направления китайско-казахстанских отношений и дальнейшего развития ШОС.

Более 2 000 лет назад дипломатическая миссия Чжан Цяня на Запад положила начало дружеским связям Китая и Центральной Азии. Более 80 лет назад в городе Алматы китайский композитор Сянь Синхай со своим казахстанским коллегой Б. Байкадамовым познакомились, подружились и сформировали братство, которое не ведает границ. 32 года назад Китай одним из первых признал независимость Казахстана, и с тех пор двусторонние отношения устремляются вперед на всех парусах. Многовековая дружба в полной мере свидетельствует, что развитие отношений между нашими странами отвечает как веянию истории, так и лейтмотиву времени.

Одиннадцать лет назад в Казахстане я впервые провозгласил инициативу «Экономического пояса Шелкового пути», которая с энтузиазмом воспринята общественностью Вашей страны. С тех пор разворачивается грандиозное сотрудничество Китая и Казахстана в рамках «Одного пояса и одного пути». Наступил новый этап развития двусторонних отношений.

В духе взаимной поддержки и солидарности мы добились беспрецедент­но высокого уровня политического взаимодоверия, совершили скачок в развитии китайско-казахстанских отношений – от всестороннего стратегического партнерства до вечного всестороннего стратегического парт­нерства, а также по устремлению к единому будущему в духе вечной дружбы, глубокого взаимодоверия и солидарности, развития и процветания. Обе стороны всегда решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности, всегда уважают друг друга в самостоятельном выборе пути развития согласно национальным особенностям. В трудные моменты, будь то наводнение, пандемия или другие испытания, мы всегда взаимно протягиваем руку помощи, стоя спиной к спине и давая друг другу самую надежную опору. Такое неразрушимое, крайне ценное доверие и чувство локтя послужили ключевым политическим залогом сотрудничества.

В духе взаимной выгоды и совместного развития мы добились новых впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве. Прошлогодний объем двусторонней торговли достиг рекордного 41 млрд долларов США. Китай занимает позицию главного торгового партнера Казахстана и крупнейшего импортера казахстанских товаров. Успешно введены в эксплуатацию такие стратегически значимые проекты, как Жанатасская ВЭС, Тургусунская ГЭС, завершена модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, на безопасной и стабильной основе функционируют нефте- и газопроводы Китай – Казахстан, создан зеленый коридор для ускоренного таможенного оформления всех номенклатур поставляемой сельхозпродукции, все больше и больше высококачественной и экологически чистой сельхозпродукции Казахстана попадает на стол китайцев. Постоянно раскрывается потенциал сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры. Введен в строй сухой порт в городе Сиане. Бесперебойно работают автодорога Западная Европа – Западный Китай и контейнерные поезда Китай – Европа, что придает мощный импульс развитию двух стран.

В духе взаимного дополнения и обогащения мы подняли очередной бум культурно-гуманитарных связей. Подписано соглашение о взаимном учреждении культурных центров. Совместно сняли первый фильм «Композитор». Проектная деятельность в культурно-гуманитарной сфере началась с нуля и принесла солидные результаты. Филиалы китайских вузов в Казахстане, Мастерская Лу Баня, центр традиционной китайской медицины тому свидетельство. Взаимный безвизовый режим позволяет людям двух стран чаще ездить друг к другу как к родственникам. Количество взаимных поез­док в прошлом году составило приблизительно 600 тыс., а за первые три месяца текущего года превысило 200 тыс., впереди уже новый рекорд. Набирает обороты и межрегиональное сотрудничество, речь идет об установлении 26 пар городов-побратимов. Посланниками китайско-казахстанской дружбы в новую эпоху стал врач-офтальмолог С. Кабылбеков, пользующийся большим уважением и авторитетом среди китайских пациентов, обладатель и донор редкой группы «крови панды» Руслан Туленов, а также популярный в Китае певец Димаш.

Тесное взаимодействие и совместный ответ на вызовы принес­ли нам новую реальную отдачу на международной арене. Китай и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным делам, выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопаснос­ти, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Мы вместе создали формат «Китай – Центральная Азия», плотно взаимодействуем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития.

Многообещающее китайско-казахстанское сотрудничество вселяет уверенность в прекрас­ном будущем. Надеюсь, что предстоящий визит позволит нам с Президентом Касым-Жомартом Токаевым приумножить добрую традицию многовековой дружбы и всестороннего сотрудничества, наметить новые планы дальнейшего развития двусторонних связей в интересах вывода китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на новую высоту.

Первое – усиливать традицион­ную взаимную поддержку в политической сфере. Китайская мудрость гласит, что перед друзьями необходимо держать каждое слово. Будем и дальше выстраивать отношения с казахстанскими друзьями на основе искренности и доверия, продолжать углубление политического взаимодоверия и стратегической координации, наращивать взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей друг друга. Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казах­стана. Развитие и приумножение четырех важных принципов, а именно – взаимного уважения, добрососедства, взаимовыручки и обоюдной выгоды в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений.

Второе – полностью использовать преимущества взаимовыгодного сотрудничества. У каждой из наших стран собственный набор ресурсов. Экономики Китая и Казахстана по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь» с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традицион­ных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвес­тиции, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай – Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности. Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную элект­ронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимос­тью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран.

Третье – укреплять социальную базу многовековой дружбы. Углубление дружбы − общее стремление и чаяние наших народов. Для ее сохранения и развития необходимо проводить содержательные культурно-гуманитарные обмены с целью дальнейшего углубления взаимо­понимания и сближения двух народов. Следует выявлять роль Мастерской Лу Баня, инс­титутов Конфуция, филиала Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, воспитывать достойную смену дружбы между двумя странами. Приветствуем организацию совместного обучения и проведение совместных исследований по линии вузов, аналитических центров и научно-исследовательских институтов Китая и Казахстана, поддерживаем активизацию связей между разными кругами общест­венности, поощряем создание новых побратимских связей как на уровне регионов, так и между городами. Важно неуклонно активизировать сотрудничество в сфере образования, туризма, археологии, искусства и СМИ в целях углубления и расширения культурно-гуманитарных обменов.

Четвертое – адаптироваться к ускоренно происходящим переменам, невиданным за столетие. В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности. Как говорят в Китае, кризис и шанс взаимосвязаны, так как за кризисом скрывается шанс, и кризисные моменты можно преобразовать в возможности. Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова с казахстанской стороной вместе создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже ООНоцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мульти­латерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Давайте вместе добавим больше позитивной энергии и устойчивости, внесем больший китайско-казахстанский вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире.

Помимо государственного визита буду участвовать в саммите ШОС в Астане. В рамках своего председательства казахстанская сторона проделала огромную плодотворную работу, что помог­ло повысить авторитет нашей организации. Китайская сторона это высоко ценит. Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую ШОСовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества.

Как гласит древняя китайская мудрость: «Победа – в единстве и солидарности», а в Казахстане говорят: «Пальцы могут быть разными, но рука одна – дела могут быть разными, но цель одна». Мы готовы с казахстанскими партнерами плечом к плечу прокладывать дорогу к совместному процветанию и возрождению нации, к новым горизонтам китайско-казахстанской дружбы.