Китай отменяет тест на коронавирус при въезде в страну с 30 августа

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 28 августа, Китай отменяет обязательный предварительный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«С 30 августа 2023 года людям, приезжающим в Китай, не нужно проходить предварительное тестирование на нуклеиновую кислоту или антиген COVID-19», — передает слова Вэньбиня на брифинге сайт телеканала CCTV.

С 29 апреля власти Китая упростили процедуры антиковидного контроля при въезде на свою территорию: чтобы пересечь границу, нужно было предоставить результат теста на антитела к коронавирусу, сделанного не позже 48 часов до вылета.