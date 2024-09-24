Китайскому бизнесу предложили инвестировать в строительство сахарного завода в РК

Международное сотрудничество , Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Со своей стороны Казахстан готов оказать максимальное содействие в реализации проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин встретился с заместителем министра Рабочего отдела Единого фронта ЦК, первым заместителем председателя Всекитайской федерации промышленности и торговли Шэнь Ин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На встрече вице-премьер отметил высокую динамику взаимоотношений между Казахстаном и Китаем по всем направлениям сотрудничества, особенно в торгово-экономическом.

«Китай традиционно является крупнейшим торговым партнером и входит в топ-5 инвесторов в экономику Казахстана. В прошлом году объем товарооборота между странами вырос на 30%, достигнув исторической отметки в $41 млрд. По итогам первого полугодия текущего года продолжается динамичный рост товарооборота, почти на 20%», — сообщил на встрече вице-премьер.

С 2005 года сумма валовых инвестиций из КНР в экономику Казахстана достигла почти $25 млн. За прошлый год объем прямых китайских инвестиций вырос на 15% и составил свыше $1,6 млрд. На сегодня пул совместных предприятий состоит из более 90 инвестиционных проектов. Работа ведется в сфере энергетики, горной металлургии, машиностроении, электротехники, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образовании, туризма и др.

«Сегодня на территории нашей страны успешно работают порядка 3 тыс. совместных компаний с участием китайского капитала. Почти четверть из них присоединилась только за последний год. Все это говорит о высоком доверии китайских деловых кругов к бизнес-климату Казахстана и подтверждает устойчивость и продуктивность нашего партнерства», — отметил Серик Жумангарин.

Вице-премьер также отметил широкий спектр направлений для усиления потенциального взаимодействия. В частности, в рамках развития сахарной отрасли Серик Жумангарин предложил вкладывать инвестиции в строительство сахарных заводов. Также он подчеркнул заинтересованность в увеличении числа предприятий по глубокой переработке зерновых. Со своей стороны, Казахстан готов оказать максимальное содействие в реализации подобных и других инфраструктурных проектов.

Всекитайская федерация промышленности и торговли (ACFIC), основанная в 1953 году, является народной организацией и неправительственной торговой палатой Китая. Состоит из промышленников и бизнесменов КНР. Штаб-квартира ACFIC находится в Пекине. Федерация имеет более 3200 местных отделений на провинциальном, муниципальном и районном уровнях, а также 5,5 миллиона первичных отделений в городских районах, сообществах и деревнях. Федерация насчитывает 5,1 миллиона зарегистрированных членов по всей стране.

Товарооборот Казахстана с Китаем в 2023 году составил 31,5 млрд долл. США. (+30,1%). За январь-июнь 2024 г. - 14,1 млрд долл. США (+3,8%).

#переговоры #Китай #инвестиции #строительство #завод

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