Клаус Шваб пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие во Всемирном экономическом форуме

Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром «Астана».

Клаус Шваб пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года.

Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.