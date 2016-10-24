Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая опережает своего соперника – республиканца Дональда Трампа в предвыборной кампании, назвала оппонента "неудачником", в очередной раз подвергнув критике его заявление о том, что он может не признать результаты выборов в случае проигрыша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
"Смотрите, кое-кто уже является неудачником, а мы продолжаем идти вперед", – сказала Клинтон на встрече со своими сторонниками в штате Северная Каролина.
Она подчеркнула: "Заявления о том, что ты не признаешь результаты выборов, – это прямая угроза нашей демократии. Мирный переход власти – это то, что сделало Америку Америкой".
Накануне результаты опроса общественного мнения, проведенные телеканалом АВС, свидетельствовали, что Клинтон опережает Трампа на 12%.
Самыми провальными для репутации Дональда Трампа стали вопросы его отношения к женщинам и его заявление по поводу того, что он может не признать результаты выборов, если победу одержит Хиллари Клинтон.
Штаб Трампа признал отставание. Так, советник республиканского кандидата Келли Конвей в интервью телеканалу NBC заявила, что они "отстают", и сообщила, что "Клинтон внушительно впереди".