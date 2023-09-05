Клип на народный хит

Культура
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Флора Левина

В Семее проходят съемки клипа на песню Диаза Мусалимова «Семипалатинск мой».

фото автора

Композицию, появившуюся на свет около 12 лет назад, знают и любят жители областного центра. Потому автор решил снять ремейк клипа, включив в обновленный вариант новые локации Семея.

– Вновь возвратиться к съемкам нового клипа на уже известную и популярную среди горожан песню нас заставили любовь к нашему городу и те разительные перемены, что произошли в его внешнем облике. Мы хотим, чтобы о Семее знали везде: добро пожаловать в наш любимый город, прочувствуйте его неповторимую атмосферу и душевное тепло его жителей, узнайте о его богатом историко-культурном наследии. Разделите с нами любовь к этому самому прекрасному городу на Земле, – говорит автор и исполнитель песни Диаз Мусалимов.

На съемки клипа отведена неделя – гораздо больше, чем полагается для обычного музыкального ролика.

– Обычно клип снимается в течение одного-двух дней. У нас же получилось так, что хотели снять клип, а получилось кино, – улыбается Диаз.

В клипе принимают участие жители Семея. В ремейке клипа мы увидим наших знаменитых земляков и достопримечательности родного города.

– Мы снимаем наш футбольный клуб «Елимай» и новый футзальный клуб «Семей». Тяжело уместить в одном клипе все, но постараемся это сделать, – обещает Диаз Мусалимов.

#песня #клип #Семипалатинск мой #ремейк

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Клип на народный хит
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