Клопп уходит из «Ливерпуля»

Футбол
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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп решил покинуть клуб по окончании сезона, сообщило руководство клуба передает Kazpravda.kz

Фото: PA MEDIA

Он проработал в «Ливерпуле» восемь сезонов и по праву считается одним из самых успешных тренеров команды за всю ее историю, сообщает Русская служба ВВС.

Помощники тренера Пепейн Лейндерс и Питер Кравиц также покидают клуб.

По словам Юргена Клоппа, он еще в ноябре прошлого года сообщил руководству клуба о своем намерении уйти.

«Дело в том, что у меня, как бы это сказать, кончаются силы, - заявил 56-летний Клопп на сайте «Ливерпуля». - Я могу понять, что в этот момент для многих людей это шок, когда вы это впервые слышите, но я могу это объяснить – или, по крайней мере, попытаться объяснить».

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе, мне нравится все в городе, мне нравится все в наших болельщиках, мне нравится команда, мне нравится персонал… Мне все нравится. Но то, что я все-таки принимаю это решение, означает, что я убежден: мне придется его принять», - пишет Юрген Клопп.

Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль» из дортмундской «Боруссии» в октябре 2015 года, под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок.

Юрген Клопп привнес в «Ливерпуль» скоростной, атакующий стиль, который фанаты прозвали «хеви-метал» из-за его интенсивного прессинга.

Сейчас «Ливерпуль» лидирует в английской Премьер-лиге и имеет шансы вновь ее выиграть, хотя в этом году развернулась напряженная борьба за первенство между «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

«Ливерпуль» также вышел в финал английского Кубка Лиги и продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Англии.

Под руководством Юргена Клоппа «Боруссия» выиграла чемпионат Бундеслиги в 2011 и 2012 годах и вышла в финал Лиги чемпионов 2013 года, в котором проиграла на «Уэмбли» мюнхенской «Баварии».

#отставка #АПЛ #Юрген Клопп #ФК Ливерпуль

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