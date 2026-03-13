Клубок ниток превращается...

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Творчество делает людей счастливее – в этом изо дня в день убеждается Лариса Солощенко

Фото КОУНБ им. Гоголя

«Клуб мастеров», идейной вдохновительницей и активной участницей которого является Лариса Васильевна, действует при Карагандинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. В. Гоголя. Наша героиня – настоящий виртуоз декоративно-прикладного искусства: рисует, шьет, вяжет, плетет, валяет из войлока и ваты, владеет техниками витражной росписи и декупажа. И что особенно важно – умеет заражать своим энтузиазмом окружающих. В «Клубе мастеров» состоит более десятка рукодельниц, с которыми наша героиня щедро делится своими знаниями и эмоциями.

– Я всегда хвалю наших масте­риц, – улыбается Лариса Солощенко. – Мне приятно, когда у них дело спорится. Бывает, во время мастер-класса я смотрю на их вдохновленные лица, и у меня душа радуется! В такие моменты чувствую, что наш клуб нужен людям.

В мире творчества наша герои­ня живет уже несколько десятилетий. Окончив вуз, она стала учителем рисования. А спустя несколько лет Ларисе Солощенко предложили работу художника-оформителя на заводе, и она согласилась. Неужели творческий человек может найти применение своему таланту на промышленном предприятии? Оказывается, может. Наша героиня рисовала заводские плакаты, оформляла стенды, поддерживала в порядке доску почета и красный уголок. Краски, кисти, тушь и перья стали ее рабочими инструментами, ведь компьютеров и принтеров в те времена не было.

После выхода на пенсию Лариса Солощенко не сошла с творческой стези: она стала вести кружки рукоделия. «Клуб мастеров» – лишь один из них. Быть его наставницей карагандинке предложили три года назад. Вообще же клуб рукоделия при областной библио­теке им. Н. В. Гоголя действует с 2013 года. Поначалу у него было только два основных направления – вышивка и вязание. Мастерицы так «горели» своим делом, что даже стали участницами благотворительной акции под названием «28 петель». Они вязали пинетки и другие вещи для недоношенных малышей, которых выхаживали в карагандинских роддомах. Со временем клуб модернизировался, и его посетительницы стали практиковаться в различных видах рукоделия.

– В «Клуб мастеров» меня пригласила одна из первых наставниц, Наталья Крайненко. Тогда она по состоянию здоровья отходила от дел, – вспоминает мастерица. – Я недолго думала и согласилась, потому что люблю творчество и нашу Гоголевку. В ее фондах много полезных книг по рукоделию. Библиотекарь отдела литературы по искусству Элина Шевченко следит за новинками и всегда подбирает для нас что-нибудь интересное.

Одна из книг, которая есть в распоряжении карагандинских мастериц, – «12 простых уроков воздушной акварели» японского автора Юко Нагаяма. Она будет полезна начинающим живописцам. В ней даются практические советы по технике нанесения красок, их смешивания и разбавления водой, а также содержится большое количество иллюстраций.

Другая библиотечная новинка называется «Магия вязания крючком», ее написала дизайнер и телеведущая Ли Сартори. Эта книга придется по душе тем, кто хочет порадовать своих детей и внуков игрушками и аксессуарами из вселенной Гарри Поттера. В ней описывается процесс превра­щения клубка ниток в полосатый шарф юного волшебника, в игрушку в виде домового эльфа Добби и плед с гербом Хогвартса.

Особой популярностью у участниц «Клуба мастеров» пользуются книги британского дизайнера Сары Пил, посвященные шитью интерьерной игрушки – кролика по кличке Луна. В них напечатаны рассказы о жизни текстильной представительницы семейства зайцевых, технология ее изготовления и даже выкройки в натуральную величину. Перед этим изданием не устояла и наша героиня. Лариса Солощенко взяла книгу домой, изучила ее, а потом принялась шить крольчих, одевая их в платья, джинсы, свитера и обувая в миниатюрные кроссовочки. Мастерица так втянулась в творческий процесс, что даже модернизировала игрушку.

– Первого кролика я сшила точно по книге, но мне не понра­вилось, что он не мог стоять. Задние лапки были слишком мягкие, поэтому его можно было только посадить, – рассказывает наша героиня. – Поэтому я решила усовершенствовать игрушку. Изменила крой туловища Луны и по-другому присоединила к нему лапки. Раньше они были пришиты, а я пристегнула их с помощью пуговиц. Благодаря этому ножки стали плотнее, а игрушка могла стоять и не падала.

Своей технологией Лариса Васильевна поделилась с участницами «Клуба мастеров». На одной из творческих встреч они вместе нашили игрушек-кроликов и одели их в модные наряды.

Надо сказать, что мастер-классы в библиотеке им. Н. В. Гоголя­ проходят каждую неделю, по вторникам. Темы для них участницы выбирают сами. К примеру, в прошлом году они вязали броши, занимались декупажем предметов интерьера, шили игрушки из фет­ра и создавали цветы из ватных дисков и гофрированной бумаги. Творческим процессом руководили разные мастерицы, а вот наша героиня, к примеру, проводила арт-мастерскую­ по созданию игрушки из ваты в виде снегиря.

– Технология ее изготовления несложная, – уверяет Лариса Солощенко. – Сначала делаем каркас игрушки из фольги. Сминаем ее так, чтобы сформировать туловище, головку и хвостик. Потом берем вату в рулончике и ею, слой за слоем, обклеиваем каркас будущей птички. Я для этого использую кисточку и клейстер. После того как игрушка высохнет, расписываем ее акриловыми красками: красной – грудку, серой – спинку, черной – головку и крылышки. У нас получается яркая игрушка, которой можно, например, украсить елку.

А еще мастерица прекрасно владеет техникой сухого валяния из шерсти. Здесь главное – терпение и хорошая игла. Оказывается, этот инструмент отличается от того, который используют для шитья. Его главная особенность – это маленькие зазубрины, расположенные в нижней части иглы. Они при прокалывании материала захватывают отдельные шерстинки и спутывают их. В результате изделие становится плотнее и приобретает нужную форму. С помощью валяния Лариса Солощенко вместе с единомышленницами создала войлочных персонажей из сказки «Колобок»: медведя, зайца, лису и волка. Сейчас они украшают экспозицию библиотеки им. Н. В. Гоголя. В планах – создать мультфильм с использованием этих войлочных зверушек, применив для их «оживления» искусственный интеллект.

Карагандинский «Клуб мастеров» не собирается останавливаться на достигнутом. Его участницы продолжат устраивать выездные заседания,­ выставки и привлекать новых асов декоративно-прикладного­ искусства. Ведь творческий процесс – это то, что делает их жизнь ярче и гармоничнее.

#хобби #творчество #Клуб мастеров #Лариса Солощенко

