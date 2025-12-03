Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
Бахытжан Дуйсембеков, председатель правления ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева», кандидат биологических наук
Глава государства в Послании подчеркнул, что особое внимание следует уделить в том числе фитопатологии, слабое развитие которой серьезно ограничивает конкурентоспособность отечественного АПК. При этом следует понимать, что речь идет и о всей фитосанитарии – комплексной защите растительных ресурсов от болезней, вредителей и сорных растений, включая карантинные вредные организмы.