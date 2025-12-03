Профессионалы в дефиците

Учеными НИИ неоднократно поднимался вопрос о том, что фитосанитарная безопасность – один из ключевых элементов безопасности национальной. По значимости защиту растений можно сравнить с медициной, с которой она имеет много общего. Многократно возросшие объемы мировой торговли, в том числе продукцией зарубежного растениеводства, повышают значимость фитосанитарной безопасности.

В конечном итоге от здоровья растений зависит вся пищевая цепочка совре­менного человека. Между тем сегодня на границе отсутствуют лаборатории, компетентные специалисты по карантину растений, способные при ввозе определять и предотвращать проникновение чужеродных вредных насекомых-вредителей. Это создает огромные риски для всего сельского хозяйства.

По данным Министерства сельского хозяйства, из 2 502 специалистов территориальных инспекций только 197 (7,8%) имеют диплом по специальности. Не лучше обстоят дела и в самом Комитете государственной инспекции по защите и карантину растений (КГИ). Чтобы постепенно, подчеркнем – не за один год, решить проблему, необходимо улучшить качество подготовки и переподготовки кадров, повысить квалификацию специалистов.

В классификатор специальностей необходимо включить направление «Защита и карантин растений» для подготовки специалистов в трех специа­лизированных вузах с возможностью в будущем открыть соответствующий факультет. При этом необходимо возобновить обучение по таким узким специальностям, как фитопатология, энтомология и гербология.

Первым шагом к улучшению ситуа­ции с фитосанитарией должно стать увеличение числа кадров, которых необходимо готовить во всех аграрных вузах. Без квалифицированных специалистов республика может превратиться в рассадник завозной фитоинфекции и насекомых-вредителей, что создаст угрозы на уровне продовольственной безопасности.

Инвестиции в будущее

К одному из главных барьеров, сдерживающих повышение производительности в АПК, специалисты относят использование некачественного семенного материала. Через него передается более 50% инфекционных заболеваний, включая десятки видов грибков, бактерий, что приводит к энзимно-микозному истощению семян и ухудшает фитосанитарное состояние посевов.

Более того, растущий импорт создает реальные предпосылки для завоза новых особо опасных карантинных организмов, угрожающих многомиллиардными потерями. Учитывая это, в приоритете должно быть проведение комплексной фитоэкспертизы посевного материала и разработка эффективных защитно-стимулирующих составов для оздоровления семян.

Эту меру следует считать прямой инвестицией в конкурентоспособность всего отечественного агропромышленного комплекса путем осуществления государственного инвестиционного проекта и создания центра здоровья семян.

Такой центр позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей (в Казахстане аттестован 301 субъект семеноводства, из них 33 семхоза относятся к системе НАНОЦ) высококачественными оздоровленными семенами и проводить научно-методическое обеспечение семенной инспекции КГИ АПК Министерства сельского хозяйства РК по фитоэкспертизе. Не менее важной проблемой фитосанитарной безопас­ности республики остается вопрос горельников – очагов распространения насекомых-вредителей.

В связи с этим возникла настоятельная необходимость реформирования и адаптирования законодательной базы в сфере фитосанитарии, защиты и карантина растений к новым реалиям. Необходима актуализация законов РК «О защите растений» и «О карантине растений» для обозначения и отведения роли профильных научно-исследовательских организаций в научно-методическом обеспечении карантина растений, в том числе разработке Единых карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной продукции и Единого перечня карантинных объектов как на сельскохозяйственных культурах, так и леса, на основании анализа фитосанитарного риска. Многие нормативно-правовые документы (стандарты, правила, методические указания) устарели.

В рамках грантового финансирования

В последние годы в странах ЕАЭС стала актуальной проблема биологических инвазий (вторжение чужеродных видов в экосистемы), которая с каждым годом приобретает все большее значение, так как некоторые виды, первоначально не представлявшие экономической или экологической опасности, со временем начинают наращивать численность и стремительно расселяться.

Единый перечень карантинных объек­тов ЕАЭС уже составляет 241 вид, свидетельствуя о том, что процесс появ­ления новых карантинных вредных организмов (КВО) является непрерывным, и это связано с развитием многочисленных и разнообразных международных связей.

В 2016 году в Казахстане обнаружен коричнево-мраморный клоп, расселившийся на различных культурах: сое, люцерне, кукурузе, яблоне. По экспертным данным, он способен уничтожить до 70% урожая яблок, персиков, винограда, ягодных культур.

Коричнево-мраморный клоп является одним из наиболее опасных объектов, повреждающим более 300 видов растений. В начале XXI века это насекомое распространилось в Северной и Южной Америке, странах Европы, в Турции, на Ближнем Востоке, где из-за отсутствия естественных врагов его численность неконтролируемо растет.

На сегодняшний день наш институт в рамках проекта грантового финансирования молодых ученых нашел решение в борьбе против мраморного клопа с помощью энтомофага Trissolcus japonicus как одного из наи­более эффективных паразитов, используемых для биоконтроля против карантинного вредителя.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства относительно хода исполнения дорожной карты «Возрождение сорта яблони «апорт» на 2025–2028 годы», по поручению Главы государства начаты работы, направленные на восстановление одного из символов Казахстана и ценного ­элемента культурного наследия. Уже этой осенью намечена закладка 10 га апортового сада, а к 2027 году общая площадь таких насаждений достигнет 110 га.

Однако не учтен тот факт, что сорт яблони «апорт» восприимчив к карантинному заболеванию «бактериальный ожог», возбудитель которого может уничтожить все культуры семейства розоцветных, снижая их урожайность. Вследствие этой болезни производители плодовых культур вынуждены корчевать зараженные сады, что приводит к многомиллионным убыткам в отрасли. Так, кстати, были потеряны многолетние насаждения груш в нашей стране.

Климатические условия юго-востока Казахстана, где находится основная зона плодоводства, по данным анализа фитосанитарного риска, к сожалению, благоприятны для акклиматизации и распространения данного патогена.

Нашими учеными совместно с ТОО «НПО микробиологии и вирусологии» найдено радикальное решение проблемы, разработаны микробные препараты отечественного производства «Лактин АС» и «Плантарин АС», эффективность которых составляет около 90%.

Исходя из изложенного выше, для обеспечения продовольственной безо­пасности и повышения конкурентоспособности АПК необходимо прямое выделение финансирования на дальнейшие научные исследования в области фитосанитарной безопаснос­ти. Слабое развитие фитосанитарии, на которое указал Глава государства, выступает серьезным препятствием для отрасли и несет прямую угрозу продовольственной безопасности республики.

На пути преодоления проблем

Отрадно, что государство обратило внимание на эти насущные проблемы, напрямую влияющие на продовольственную безопасность и конкурентоспособность аграрного сектора страны.

Убежден, что поручения будут исполнены соответствующими государственными структурами для кардинального и комплексного решения озвученных проблем. Для преодоления этих вызовов и обеспечения конкурентоспособности АПК необходим научно обоснованный подход, которым в полной мере обладает ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева».

У нас функционирует аккредитованный испытательный центр фитосанитарного лабораторного анализа, оснащенный современным оборудованием, который позволяет проводить высокоточную диагностику карантинных вредных организмов, прогнозирование их распространения, разработку и тестирование эффективных методов борьбы.

Кроме того, в институте действует отдел карантина растений, который имеет возможность осуществления анализа фитосанитарного риска на постоянной основе и разрабатывать рекомендации для госорганов и аграрного сектора. На основе этих данных НИИ ежегодно может предоставлять аналитические материалы для национального доклада, отражающие фитосанитарное состояние страны, потенциальные угрозы и рекомендации по их устранению.

Однако текущего финансирования недостаточно для системной работы и реализации передовых научных подходов. Необходимо, повторюсь, прямое финансирование научных исследований в области фитосанитарной безопасности.