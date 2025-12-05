Ключевой ориентир – человекоцентричность
Беседовала Лилия Мухитова
Глава государства в ноябре своим указом одобрил основные принципы, ценности и направления внутренней политики страны, и в качестве фундамента правового государства и базового условия обеспечения общественной и индивидуальной безопасности граждан обозначен принцип «Закон и порядок». О том, как органы прокуратуры реализуют эту установку, обеспечивая соблюдение законности и защиту прав граждан, мы беседуем с Генеральным прокурором РК Бериком АСЫЛОВЫМ.