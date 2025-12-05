– Берик Ногаевич, расскажите об обновлениях в высшем надзоре и в целом в сис­теме прокуратуры, ведь мы видим, что она, следуя динамике современных вызовов, тоже совершенствует свои надзорные инструменты.

– Действительно, сегодня трансформационные процессы охватывают все сферы жизни общества. Главная цель преобразований – социальное благополучие, личная безопасность и защита прав граждан, сохранность их собственности.

Идеологической базой этих процессов является провозглашенный Президентом общественный концепт – «Закон и порядок». Данный принцип, будучи основой обновления общественного правосознания, имеет всеобъемлющую поддерж­ку населения страны.

На расширенном заседании коллегии правоохранительных органов в июне Глава государства, подчеркивая важность продвижения указанной идео­логемы, обратил внимание на необходимость совершенствования правоохранительной системы. Этот тезис нашел продолжение в ноябрьском указе Президента, в котором закреп­лено, что принцип «Закон и порядок» реализуется через эффективную работу судов и правоохранительных структур, совершенствование правоприменительной практики путем внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта, повышения уровня общественного доверия к правоохранительной системе.

В этих целях идет переосмыс­ление формата деятельности прокуратуры с акцентом на человекоцентричность и проактивность. Совершенствуются надзорные функции и внедряются умные IT-решения для улучшения сервисного подхода, в центре которого должны быть человек, его жизнь, права и свободы.

– В чем проявляется человекоцентричность и сервисный подход в надзорной работе?

– Человекоцентричность – это ключевой вектор обеспечения законности и базовый ориентир надзорной деятельности. Данный постулат следует из Концепции развития государственного управления до 2030 года. «Не человек для государства, а государство для человека» – это принципиальная позиция Президента и его требование для всех госорганов.

В надзорной деятельности главным индикатором является ощущение каждым реальной защиты и действенного эффекта от нашей работы. В зоне повышенного внимания находятся социальная сфера, трудовые, жилищные отношения, здравоохранение, вопросы экологии и, главное, соблюдение прав тех, кто в силу разных обстоятельств не может самостоятельно защищать свои законные интересы.

К примеру, в текущем году усилиями прокуроров взысканы долги по зарплате на сумму более двух миллиардов тенге. Важный приоритет – защита прав детей в разных сферах жизни. Самая ощутимая из них – свое­временное получение детьми алиментов.

В текущем году при содействии прокуроров погашены долги по алиментам на сумму свыше 15 миллиардов тенге, совместными усилиями органов занятости и предпринимателей трудоустроено свыше 8 тысяч безработных алиментщиков. Прокурорами восстановлены права на жилье двух тысяч воспитанников детских домов, из которых 675 получили квартиры.

Прокуроры осуществляют жесткий контроль в уголовном процессе, именно в этой сфере права человека являются наиболее уязвимыми. Утверждая ключевые решения органов досудебного расследования, прокурор дает оценку обстоятельствам и собранным доказательствам как уличающим, так и оправдывающим, и если отсутствует состав преступления или нет доказательств виновности лица, то прекращает уголовное преследование на ранних стадиях следствия. В среднем в год прекращается порядка 35–40 процентов от всех расследуемых уголовных дел.

За последние пять лет прокуроры пресекли необоснованное уголовное преследование свыше 14 тысяч лиц. По нашим протес­там приведены в соответствие с законом судебные приговоры и постановления в отношении 868 лиц, улучшено положение 134 осужденных, им смягчено наказание, его вид или размер.

По инициативе прокуроров в учреждениях уголовно-исполнительной системы открываются новые производства, создаются рабочие места, выплачивается заработная плата. Трудоустроено более 65 процентов осужденных, улучшается их медицинское обеспечение, предоставляются образовательные услуги.

По нашей инициативе соз­дан консорциум с участием РГП «Еңбек» и предприятий легкой промышленности. При нашей координации в текущем году рабочими местами были обеспечены более трех тысяч лиц, находящихся на пробационном контроле, в том числе освободившихся из учреждений УИС, 44 выданы безвозмездные гранты для открытия собственного дела.

– Прокуратура ведет масштабную работу по поддерж­ке инвесторов. Что именно делается для защиты бизнеса?

– Поддержка законного предпринимательства, в том числе защита инвесторов, имеет мультипликативный эффект для всей экономики. Задача прокуроров – благоприятный климат для бизнеса и предотвращение возможных нарушений их законных интересов со стороны госорганов и монополистов.

В целях усиления правовой поддержки инвесторов законодательно установлен прокурорский фильтр, и теперь ни один госорган без согласования с прокурором не вправе проверять инвестора, привлекать к адмответ­ственности, приос­танавливать его деятельность, отзывать лицензии, в одностороннем порядке расторгать конт­ракты и вносить иски. Эти меры уже повлияли на сокращение на треть споров между инвесторами и госорганами.

Сопровождение прокурорами позволило запустить более 200 проектов на сумму три триллиона тенге с созданием свыше 15 тысяч рабочих мест. В течение года оказана правовая помощь более чем тысяче инвесторов. К примеру, благодаря органам прокуратуры восстановлено право собственности иностранного инвестора, вложившего 1,4 миллиона долларов в железомарганцевое месторождение в области Улытау, а в отношении лиц, незаконно завладевших его имуществом, в суд направлено уголовное дело.

Прокуратура Мангистауской области помогла ускорить подключение к инфраструктуре города объектов инвестора ТОО «Aktau Mall». Объем инвестиций – 20 миллиардов и рабочие места на полторы тысячи человек.

В области Абай при содействии прокуратуры предоставлен земельный участок инвес­тору ТОО «DiNur», который строит завод по изготовлению подсолнечного масла. В ВКО после вмешательства Главной транспортной прокуратуры АО «Востокмашзавод» освобож­дено от уплаты 3,9 миллиарда тенге, незаконно начисленных за простой и хранение вагонов.

На сегодня прокуроры сопровождают порядка двух тысяч инвесторов, объем вложений которых свыше 76 триллионов тенге. Дальнейший импульс этой работе придаст создание по поручению Главы государства профильного Комитета по защите прав инвесторов.

Еще раз подчеркну, развитие предпринимательства способствует укреплению материального благополучия граждан, созданию рабочих мест и сок­ращению безработицы, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на оздоровление криминогенной ситуации в стране. В текущем году преступность снизилась на 9 процентов, в том числе особо тяжкие преступления – на 62 процента, на 8 процентов меньше уличной преступности. Кардинально снизилось вовлечение предпринимателей в уголовную сферу: если в 2021 году было зарегистрировано более 1,5 тысячи дел, то в этом – 231. В целом прокурорами защищены права 140 тысяч предпринимателей.

– Каковы результаты работы по возврату государству незаконно приобретенных активов?

– На сегодня органами прокуратуры приняты меры к возврату незаконно выведенных активов на сумму более 1,3 триллиона тенге. Кроме того, отдельные субъекты реализуют 12 крупных инвестпроектов на 5,2 триллиона тенге и 59 соцпроектов более чем на 120 миллиардов тенге.

Возвращенные активы направляются на повышение качества жизни населения. За счет этих средств строится 434 объекта на сумму свыше 480 миллиардов тенге. Строительство 180 медицинских учреждений обеспечит жителей отдаленных сел неотложной медпомощью, 11 образовательных учреждений и 5 спорткомплексов соз­дадут условия для развития подрастаю­щего поколения.

Модернизация 217 объектов водоснабжения обеспечит питьевой водой жителей сельской местности. Реконструкция аэропортов в Павлодаре, Аркалыке и Балхаше повысит мобильность их жителей и туристский потенциал региона.

За счет возвращенных средств уже построено 108 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 медпунк­тов, 13 врачебных амбулаторий и две больницы, большинство из них в сельской местности.

– Какие новые технологии используют прокуроры?

– Сейчас во всем мире идет тенденция роста кибермошенничества. И мы активно внед­ряем цифровые решения для противодействия ему.

Дает свой эффект Антифрод-центр при Нацбанке. С его помощью заблокировано 2,3 миллиарда тенге, которые кибермошенники хотели похитить у наших граждан. Из них по 1,9 миллиарда тенге пресекли перевод, а около 500 миллионов смогли вернуть потерпевшим уже после перевода на счета преступников.

Пресечена деятельность 138 групп, осуществлявших в Интернете противозаконные схемы по сбору, обработке данных, поиску жертв, приобретению и техническому сопровож­дению средств связи и других инструментов, переводу и обналичиванию похищенных денег. Выявляем sim-box, с помощью которых одновременно совершаются массовые телефонные дозвоны до тысяч наших граж­дан. В течение года изъято более 100 таких устройств, задержаны злоумышленники, среди них есть иностранцы.

Прокуратурой совместно с «Казахтелекомом» запущен Антифрод-call-центр, с помощью которого перехвачено более 180 тысяч звонков. Совместно с иностранными коллегами прекращена деятельность 10 мошеннических call-центров за рубежом. Внедрение цифровых решений идет и по другим направлениям в сфере обеспечения правопорядка.

Например, большой резонанс вызывают ДТП, связанные с гибелью людей. Анализ таких происшествий показывает, что зачастую причиной их становятся системное игнорирование ПДД, потеря бдительности на опасных участках трасс, переутомление водителей, медицинские противопоказания для них, неправомерное использование в пассажирских перевозках праворульных автомобилей и технически неисправного транспорта.

На днях на нашем координационном совете мы выработали системные меры, будем совершенствовать законодательство. Планируем ввести межведомственную автоматизированную сис­тему предупреждения органов дорожной полиции и участников движения об указанных факторах и других рисках на дороге.

С целью углубления своевременного предупреждения правонарушений нами уже внедрен ряд инновационных систем с элементами ИИ, например платформа «Цифровой надзор». К этой системе подключены базы госорганов, умные видеокамеры и дроны.

С помощью ИИ-аналитики система фиксирует цифровые следы лиц, находящихся в розыске, при пересечении ими госграницы, получении услуг в учреждениях, в целом при появлении на видеокамерах в общественных местах. В этом году уже установлены порядка пяти тысяч разыскиваемых лиц. Через систему «Цифровой надзор» широко внедряются IT-решения по обеспечению законности соблюдения учетно-регистрационной дисциплины по преступлениям и административным правонарушениям, в пенитенциарной системе и по другим направлениям надзора.

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам создан Центр по раннему прог­нозированию преступных угроз и анализу динамики уголовных и иных правонарушений. Недавно центр выявил и предупредил о возможных фишинговых атаках под видом штрафов на автолюбителей. В последующем это подтвердилось.

На базе комитета также работает Таргетинг-центр по контро­лю за поставками химических реагентов, чтобы не допустить их использования в производстве синтетических наркотиков. Это современный аналитичес­кий «узел», созданный по опыту США и европейских стран, который собирает и анализирует сведения о ввозе и внутреннем обороте химических прекурсоров, выявляет тенденции в сфере борьбы с незаконным оборотом синтетических и других наркотиков.

В регионах прокуроры также активно осуществляют цифровые проекты. Есть много хороших примеров. Недавно на странице в «Х» опубликован пост об инновационных инструментах по выявлению нарко­продавцов Crypto Trace и ProkAi, созданных прокуратурой Шымкента совместно с отечественными IT-разработчиками. Применение этих сис­тем будет распространено по всей стране.

Прокуратура Алматинской области на платформе Kundelik ведет профилактическую работу по защите прав школьников, размещает статьи и видеоролики, проводит онлайн-вебинары по противодействию буллингу, в том числе кибербуллингу, и иным формам насилия. По QR-коду на платформе ученики могут напрямую обращаться в прокуратуру.

Для укрепления системы подготовки кадров в сфере кибер­безопасности с 2026 года в Академии правоохранительных органов Генпрокуратуры будут открыты кафедра кибертехнологий и ИИ, лаборатория цифровой криминалистики и информационной безопаснос­ти. В учебный процесс уже внед­рены практико-ориентированные программы – основы информацион­ной безопасности, цифровая криминалистика, расследование преступлений, связанных с криптовалютой. Более 400 сотрудников прошли курсы обучения специалистов «Кибер-офицер».

– Прокуратура все больше становится открытой. Какой подход применяете в выстраи­вании коммуникаций с обществом?

– Сотрудники органов прокуратуры регулярно выступают в масс-медиа, дают разъяснения по волнующим население воп­росам в соцсетях и на встречах с гражданами. Одной из форм коммуникации является личный прием, куда приходят с проблемами и предложениями.

В этом году на личный прием пришли свыше 63 тысяч человек, руководство приняло более 42 тысяч. В центры приема граждан обратились свыше 20 тысяч человек.

Мы регулярно проводим офлайн-консультации. В рамках проекта «Правовая аптека» прокуроры оказывают правовую помощь по разным вопросам. В октябре совместно с органами юстиции и порталом Zakon.kz провели акцию «Народный юрист» в 250 населенных пунктах с охватом свыше 120 тысяч человек.

Регулярно проводим дни открытых дверей, куда приходят порядка трех-четырех тысяч человек. В рамках проекта «Приемная на колесах» более 14 тысяч получили правовую поддержку. Среди школьников и студентов Карагандинской области реализуется проект «Азбука права», направленный на повышение правовой грамотности молодежи и профилактики правонарушений.

Стараемся чаще проводить подобные мероприятия, благодаря которым узнаем об острых вопросах общества. Люди обращаются за помощью по разным проблемам, к примеру, как оформить социальное пособие, документы на наследство. Иногда приходят, чтобы посоветоваться либо просто высказаться и получить моральную поддержку.

Такая обратная связь вне кабинета дает нам больше информации о проблемах, которые волнуют население. Одновременно объясняем, как не попасть на уловки мошенников и финпирамид. Рассказываем об опасности наркотиков и мерах по защите детей от буллинга и в соцсетях. Для удобства граждан эти мероприятия проводим в прайм-тайм, как правило, в крупных торговых центрах и мес­тах с высокой посещаемостью.

К борьбе с наркоманией и наркобизнесом активно прив­лекаем общественность, в особенности молодежь. С участием молодых активных ребят и известных представителей отечественного кинематографа и эстрады работает проект «Нашақорлыққа жол жоқ». Совместно с волонтерами и коммунальными службами акиматов уничтожаются наркограффити.

В ВКО по инициативе прокуратуры продолжает функ­ционировать презентованный нами ранее фонд по поощрению граждан, сообщающих о наркотиках. На сегодня по 12 сообщениям изъято три килограмма «синтетики», задержано 12 подозреваемых. Выплачено вознаграждение на сумму 3 миллиона тенге.

Личный состав органов прокуратуры Казахстана своим упорным трудом и профессионализмом обеспечивает выполнение конституционной миссии высшего надзора за соблюдением законности. Все наши усилия по координации продвижения правоохранительными и другими государственными органами идеологемы «Закон и порядок» направлены на достижение стратегической цели – построение Справедливого Казахстана.