Фото: facebook.com/ainurargynbekova

Президент положительно оценил роль печатных изданий в современном обществе, отметив, что они находят свою нишу, делая упор на обзор и аналитику, выполняя просветительские функции. На фоне широкого распространения социальных сетей, негативно влияющих на мыслительные способности человека, газетные материалы выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей, а страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

"Особо, хочется остановиться на словах Главы государства, о социальной политике Казахстана, которая вступает в этап глубокого переосмысления и обновления. Президент последовательно подчеркивает: Казахстан остается социальным государством, однако помощь должна быть справедливой, адресной и эффективной, а не формальной и расточительной. Ключевой приоритет - восстановление социальной справедливости. Возврат незаконно приобретённых активов уже позволил направить значительные средства на строительство медицинских, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране. Это не разовая акция, а системная политика, ориентированная на интересы граждан", - пишет депутат.

По ее словам, особое внимание уделяется реформированию социальной сферы - образованию, здравоохранению, пенсионной системе. Государство усиливает поддержку учителей и медицинских работников, повышая их статус и доходы, одновременно устраняя перекосы и злоупотребления в системе финансирования частных школ и клиник.

Принцип «всем поровну» уступает место принципу «помощь тем, кто действительно нуждается». При изменении тарифов и социальных механизмов государство берет на себя обязательство защищать уязвимые категории населения через прямые и целевые меры поддержки.