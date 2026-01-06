Ключевой приоритет Казахстана - восстановление социальной справедливости

Мнения
130

Депутат Сената Айнур Аргынбекова опубликовала в соцсетях отклик на интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan

Фото: facebook.com/ainurargynbekova

Президент положительно оценил роль печатных изданий в современном обществе, отметив, что они находят свою нишу, делая упор на обзор и аналитику, выполняя просветительские функции. На фоне широкого распространения социальных сетей, негативно влияющих на мыслительные способности человека, газетные материалы выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей, а страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.

"Особо, хочется остановиться на словах Главы государства, о социальной политике Казахстана, которая вступает в этап глубокого переосмысления и обновления. Президент последовательно подчеркивает: Казахстан остается социальным государством, однако помощь должна быть справедливой, адресной и эффективной, а не формальной и расточительной.

Ключевой приоритет - восстановление социальной справедливости. Возврат незаконно приобретённых активов уже позволил направить значительные средства на строительство медицинских, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране. Это не разовая акция, а системная политика, ориентированная на интересы граждан", - пишет депутат.

По ее словам, особое внимание уделяется реформированию социальной сферы - образованию, здравоохранению, пенсионной системе. Государство усиливает поддержку учителей и медицинских работников, повышая их статус и доходы, одновременно устраняя перекосы и злоупотребления в системе финансирования частных школ и клиник.

Принцип «всем поровну» уступает место принципу «помощь тем, кто действительно нуждается». При изменении тарифов и социальных механизмов государство берет на себя обязательство защищать уязвимые категории населения через прямые и целевые меры поддержки.

"Социальная политика сегодня - это не популизм, а ответственная стратегия, направленная на устойчивое развитие, доверие общества и уверенность граждан в завтрашнем дне. Как подчеркнул Глава государства, у Казахстана нет другого пути - мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперёд, обеспечивая справедливость и благополучие будущих поколений.

Президент спрогнозировал, что текущий год будет судьбоносным для нашей страны, подчеркнув, что состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы", - заключила сенатор.

#Токаев #Сенат #депутат #отклик

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
За здоровьем бегом марш!
Первый титул в новом году
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Улытау усиливает цифровую безопасность
Овощей в стабфонде хватит до мая
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Президент дал стратегический план действий на ближайшую пер…
Прозрачные правила
Последовательный курс на глубинную модернизацию
Фундамент будущих проектов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]