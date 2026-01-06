Депутат Сената Айнур Аргынбекова опубликовала в соцсетях отклик на интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan
Президент положительно оценил роль печатных изданий в современном обществе, отметив, что они находят свою нишу, делая упор на обзор и аналитику, выполняя просветительские функции. На фоне широкого распространения социальных сетей, негативно влияющих на мыслительные способности человека, газетные материалы выполняют важную задачу сохранения традиционных ценностей, а страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса.
"Особо, хочется остановиться на словах Главы государства, о социальной политике Казахстана, которая вступает в этап глубокого переосмысления и обновления. Президент последовательно подчеркивает: Казахстан остается социальным государством, однако помощь должна быть справедливой, адресной и эффективной, а не формальной и расточительной.
Ключевой приоритет - восстановление социальной справедливости. Возврат незаконно приобретённых активов уже позволил направить значительные средства на строительство медицинских, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране. Это не разовая акция, а системная политика, ориентированная на интересы граждан", - пишет депутат.
По ее словам, особое внимание уделяется реформированию социальной сферы - образованию, здравоохранению, пенсионной системе. Государство усиливает поддержку учителей и медицинских работников, повышая их статус и доходы, одновременно устраняя перекосы и злоупотребления в системе финансирования частных школ и клиник.
Принцип «всем поровну» уступает место принципу «помощь тем, кто действительно нуждается». При изменении тарифов и социальных механизмов государство берет на себя обязательство защищать уязвимые категории населения через прямые и целевые меры поддержки.
"Социальная политика сегодня - это не популизм, а ответственная стратегия, направленная на устойчивое развитие, доверие общества и уверенность граждан в завтрашнем дне. Как подчеркнул Глава государства, у Казахстана нет другого пути - мы должны проводить реформы, чтобы не стоять на месте, а идти вперёд, обеспечивая справедливость и благополучие будущих поколений.
Президент спрогнозировал, что текущий год будет судьбоносным для нашей страны, подчеркнув, что состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы", - заключила сенатор.