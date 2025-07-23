Ключевые события музейной деятельности за первое полугодие

Культура
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Первое полугодие 2025 года стало насыщенным периодом для культурной отрасли Казахстана. В центре внимания — развитие музейного сектора, международные выставки и важное событие на мировой карте культуры — открытие Культурного центра Казахстана в Пекине, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минкультуры, сегодня в Казахстане работают свыше 270 музеев, объединяющих богатое историко-культурное наследие страны. За шесть месяцев 2025 года они провели 817 мероприятий, включая 28 международных проектов, 154 республиканских события, 45 образовательных семинаров.

Музеи стали площадками для круглых столов, конференций, мастер-классов, музейных уроков и лекций, направленных на развитие профессиональных компетенций и привлечение новой аудитории.

Знаковым событием стало присвоение статуса «Национального музея» двум ведущим учреждениям – Государственному музею искусств РК им. Абылхана Кастеева и Центральному государственному музею РК

Кроме того, прошедший в Астане III Конгресс музеев Казахстана стал важной дискуссионной платформой, на которой обсуждались вопросы сохранения, реставрации и цифровизации культурного наследия.

Казахстанские музеи активно выступают участниками и организаторами крупных культурных инициатив. В частности, в музее им. Кастеева прошла международная выставка-симпозиум «Тұран таулары». Национальный музей РК организовал республиканский конкурс «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі». Международный круглый стол «Культурный диалог: Казахстан – Россия» стал платформой укрепления гуманитарных связей. В рамках сотрудничества с ТЮРКСОЙ в Алматы прошёл III Международный научный форум «Ұлы Даланың ұлттық дәстүрлері».

Особое внимание в этом году уделено китайскому направлению. В Национальном музее прошли выставки «Китайское искусство идей» — шедевры из собрания Национального музея искусств КНР и «Шёлк и Шёлковый путь: из Китая в Казахстан» — проект, приуроченный к Году туризма Китая в Казахстане.

Одним из ярких событий стало официальное открытие Культурного центра Казахстана в Пекине, реализованное в рамках визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай. Центр зарегистрирован в июне 2025 года и стал первым зарубежным культурным представительством Казахстана.

Центр включает библиотеку, выставочный и конференц-залы, пространства для творчества, ремёсел и изучения казахского языка. Он станет ядром культурного диалога, где будут проходить выставки, концерты, кинопоказы, фестивали и лекции для китайской аудитории.

Министерство также прорабатывает вопрос об открытии Культурного центра Китая в Астане, что станет символом взаимного культурного обмена и укрепления стратегического партнёрства.

Первое полугодие показало: культура Казахстана уверенно заявляет о себе как внутри страны, так и за её пределами. Расширяется международное сотрудничество, музейные практики обновляются, а культурная дипломатия становится важным инструментом внешней политики, отметили в Министерстве культуры и информации РК.

#культура #музеи #итоги полугодия

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