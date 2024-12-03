Ключи от квартир вручили очередникам в Косшы

– Приобретение собственного жилья – это всегда праздник. Для меня большая радость встретиться с вами по такому хорошему поводу. До конца этого года в общей сложности 160 семей из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены квартирами, – сказал глава региона, добавив, что выданные квартиры позже можно приватизировать по остаточной стоимости.

В числе обладателей заветных квадратных метров – мама пятерых детей Насиба Алиева. Женщина ждала этого дня с 2015 года.

– Когда позвонили из акимата и сообщили, что мы получим ключи от квартиры, счастью не было предела. Выражаем огромную благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, акиму области Марату Ахметжанову за поддержку, – с волнением в голосе поблагодарила многодетная мама.

По данным пресс-службы акима­та Акмолинской области, за пос­ледние годы в жилищное строи­тельство региона инвестировано свыше 200 млрд тенге, в эксплуа­тацию сдано около 2 млн кв. м жилья. Около 12 тыс. акмолинских семей смогли решить свои жилищные вопросы.

Аким области ознакомился с ходом строительства многоквартирного жилого комплекса ЖК «Сиреневый сад». В настоящее время здесь проводятся работы по возведению несущих конструкций, наружных стен и перегородок. «Параллельно ведется строительство пятиэтажного дома, выполнены работы по подготовке котлована, забивке пробных свай, другие строительные этапы. На объекте задействовано порядка 80 работников и более 20 единиц техники. Марат Ахметжанов отметил необходимость ускорить темпы строительства и оказать всестороннюю помощь инвесторам в решении возникающих вопросов. Также он поручил руководству города и заинтересованным государственным органам предоставлять ежедневные отчеты о ходе работ», – сообщили в акимате региона.

Посетил Марат Ахметжанов и стройплощадку, где возводится многофункциональная региональная больница. Он подчеркнул, что акцентируется внимание на развитии инженерно-коммунальной инф­раструктуры в городе. На данный момент активно возводится корпус поликлиники, завершение работ намечено на IV квартал 2026 года.

Напомним, что в июне текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом области и компанией Viamedis по строительству больницы с поликлиникой. Объем частных инвестиций в этот проект превышает 28 млрд тенге, из которых 14,4 млрд тенге – на строительство, а свыше 9 млрд – на оснащение современным медоборудованием.