Ключи от квартир вручили очередникам в Косшы
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Насихат Оркушпаева
В преддверии Дня независимости в городе Косшы Акмолинской области 67 семей из социально уязвимых слоев населения стали обладателями нового жилья комфорт-класса. Ключи от арендных квартир очередникам выдавал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Косшы – сравнительно молодой город, отметивший в этом году свое трехлетие. Несмотря на динамично развивающиеся показатели, здесь живут люди, которые стояли в очереди на получение жилья более 15 лет.