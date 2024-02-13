КНБ накрыл подпольную нарколабораторию в Алматинской области

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ней производились синтетические наркотики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Согласно информации, 6 февраля  в частном доме вблизи Алматы задержан с поличным организатор нарколаборатории –  гражданин 1995 года рождения.

В ходе обыска изъято свыше 8 кг психотропного вещества «мефедрон», что эквивалентно около 40 тысячам разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.

Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на «черном» рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

#КНБ #задержание #нарколаборатория #мефедрон

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