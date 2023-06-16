Канал незаконного оборота оружия пресекли в Актау и Таразе

В КНБ отметили, что фигуранты досудебного расследования применяли строгие меры конспирации и нестандартные способы организации сделок.

Фото пресс-службы КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли канал незаконного оборота оружия в Актау и Таразе. Изъяты 2 автомата «Калашникова» и более 100 единиц боеприпасов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.

Операция осуществлялась при силовой поддержке Службы специального назначения «А» в городах Актау и Тараз.

«По подозрению в незаконном обороте оружия были задержаны пять жителей республики, двое из которых водворены в следственный изолятор», – говорится в сообщении.

Согласно информации, сотрудниками КНБ в ходе длительной разработки удалось задокументировать схему поставок и сбыта огнестрельного оружия, а также боеприпасов.

Как выяснилось, фигуранты досудебного расследования применяли строгие меры конспирации и нестандартные способы организации сделок.

«По итогам спецоперации из незаконного оборота изъяты 2 автомата «Калашникова» и более 100 единиц боеприпасов. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», – добавили в КНБ.