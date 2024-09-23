Книгу Бердыбека Сокпакбаева для незрячих презентовали в Алматы

Известный роман «Путешествие в детство» издан рельефно-точечным шрифтом и в аудиоформате в честь 100-летия автора

Фото: пресс-служба МКИ РК

В республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан прошла международная онлайн-конференция «Основоположник детской литературы», посвященная 100-летию казахского писателя, поэта и сценариста Бердыбека Сокпакбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие специальные библиотеки для незрячих Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана. Эксперты обсудили творчество автора и уникальный портрет его героев.

В рамках конференции также открылась выставка «Бердыбек Соқпақбаев – балалар әдебиетінің атасы», где представлены работы писателя.

Ключевым моментом встречи стала презентация книги Бердыбека Сокпакбаева «Балалалық шаққа саяхат», изданной рельефно-точечным шрифтом и в аудиоформате.

Кроме того, была показана театральная постановка по повести Бердыбека Сокпакбаева «Сердце матери» с участием читателей библиотеки и членов художественной самодеятельности Казахского общества слепых. Отметим, 100-летний юбилей Бердыбека Сокпакбаева вошел в календарь знаменательных дат ЮНЕСКО.

Напомним, торжественное открытие памятника в честь векового юбилея выдающегося классика детской казахской литературы Бердибека Сокпакбаева состоялось в селе Нарынкол Алматинской области. Участие в церемонии по поручению главы государства принял спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он зачитал поздравительное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева.