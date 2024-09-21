Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева

Фото: Сенат парламента РК

Торжественное открытие памятника в честь векового юбилея выдающегося классика детской казахской литературы Бердибека Сокпакбаева состоялось в селе Нарынкол Алматинской области. Участие в церемонии по поручению главы государства принял спикер Сената парламента РК Маулен Ашимбаев. Он зачитал поздравительное письмо от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В поздравительном адресе главы государства подчеркивается, что Бердибек Сокпакбаев – выдающийся писатель, внесший неоценимый вклад в развитие детской литературы. Такие его бессмертные произведения, как «Путешествие в детство», «Меня зовут Кожа», «Поединок», вошли в сокровищницу отечественной литературы. Раскрывая тонкости человеческой психологии и колоритный внутренний мир казахского народа, писатель искусно создал образы своих героев, которые сразу полюбились читателю. На его творчестве выросло не одно поколение казахстанцев.

«Уникальное литературное наследие Бердибека Сокпакбаева оставило яркий след в казахской литературе. Наш святой долг – чтить имя выдающегося писателя и пропагандировать его творчество. Включение в календарь памятных дат ЮНЕСКО 100-летия писателя и установление памятника на его малой родине служат свидетельством высокого уважения к мастеру слова. Во всем мире воздвигнуто не так много монументов, изображающих автора произведения и его персонажа. Скульптура мальчика по имени Кожа, установленная в центре Астаны, также отражает огромное влияние творчества Бердибека Сокпакбаева на мировоззрение нашего народа», – говорится в письме президента страны.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Алматинская область издавна славится и гордится своими талантливыми сыновьями, такими как Мукагали Макатаев и Райымбек батыр. Золотыми буквами в историю вписано и имя Бердибека Сокпакбаева. В этой связи, подчеркнул Маулен Ашимбаев, важно ценить, изучать и популяризировать наследие выдающихся личностей, являющихся национальным достоянием, и через талант которых ярко проявляется духовный потенциал нации.

Спикер Сената также отметил, что произведения всенародно любимого писателя, наполненные душевностью и добротой, оказали влияние не только на детей Казахстана, но и всего мира, и останутся в сердцах и памяти читателей последующих поколений. Так, книга Бердибека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа» была переведена на 68 языков, а фильм в 1967 году был удостоен диплома на международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Каннах.

Вместе с тем спикер Сената обозначил высокую роль литературы, искусства и креативной индустрии в формировании правильной системы ценностей у молодежи, о которых неоднократно говорил в своих выступлениях глава государства.

«На заседании Национального Курултая президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, подчеркивая важную роль формирования культуры чтения у подрастающего поколения, поручил приступить к реализации программы «Детская библиотека». В соответствии с этой задачей формируется специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы, все из которых будут доступны для детей. Кроме того, в этом году в стране появился Национальный день книги. Все эти комплексные меры, несомненно, вносят значимый вклад в увековечивание имен наших писателей. Поэтому надеемся, что системная работа в этом направлении будет продолжена совместно с заинтересованными государственными органами, Союзом писателей», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

В этот же день спикер Сената посетил литературно-мемориальный музей Мукагали Макатаева, принял участие в открытии школы искусств в селе Карасаз, которая призвана поддерживать одарённую и талантливую молодёжь региона и способствовать реализации их потенциала. В парке имени Бердибека Сокпакбаева председатель Сената и другие почетные гости торжества высадили деревья, а также Маулен Ашимбаев посетил детский реабилитационный центр «Қамқорлық» в селе Кеген.

Кроме того, спикер Сената принял участие в акции, инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым «100 книг для сельских библиотек». Председатель палаты передал в дар школьникам села Костобе, где родился писатель, книги, принадлежащие перу классиков казахской литературы, а также зарубежных авторов. Школьная библиотека пополнилась произведениями Бердибека Сокпакбаева, Ыбырая Алтынсарина, Мухтара Ауезова, Шынгыса Айтматова, Абая, Эрнеста Хемингуэя, Даниеля Дефо, Ивана Тургенева, Жюля Верна и других писателей и поэтов.