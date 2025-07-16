Как сообщили в пресс-службе областного акимата, благоустройство восточной стороны улицы Республики, а именно участок между улицей Алтай и шоссе Каркаралы, обещают сдать к четырехлетию со дня присвоения Косшы статуса города. Проект реализует ТОО «СК Арнау» в рамках социальной ответственности бизнеса и государства.

Как сообщил заместитель генерального директора ТОО Данияр Джексембинов, проект предусматривает благоустройство 1 600 м по восточной части и 600 м по западной. На сегодня завершена отсыпка, в ближайшее время начнется укладка брусчатки, озеленение территории с посадкой газона, хвойных и лиственных деревьев, включая ель, клен и липу. В строительстве задействовано около 20 единиц спецтехники.

С тем, как продвигается работа, в рамках рабочей поездки ознакомился аким области Марат Ахметжанов.

– Иногда мы красиво рисуем на бумаге, но при реализации проекта появляются различные недочеты в виде, например, неровно уложенной брусчатки. Спешка не должна отражаться на качестве работ, – подчеркнул он. – Опыт строительства скверов и парков у нас есть: недавно завершили строительство набережной «Жағалау», ведется реконструкция общественного пространства «Көк шалғын» в областном центре. Косшы – первый город, образованный по указу Главы государства, и заслуживает современного благоустройства.

Аким области посетил и жилой комплекс «Сиреневый сад». Ожидается, что ко Дню города здесь получат долгожданные ключи от квартир 103 дольщика, ждущие этого момента более 10 лет.