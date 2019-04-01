​Ко мне, Альфа!

Служебная собака по кличке Альфа помогла полицейским задержать подозреваемого в совершении двух краж.

У жителя Кокшетау неизвестные украли припаркованный во дворе мотоцикл. В состав следственно-оперативной группы, прибывшей к месту преступления, вошли инспектор-кинолог сержант полиции Санжар Сакишев и овчарка Альфа.

Пока полицейские производили осмотр, опрашивали жильцов и изучали записи камер внешнего видеонаблюдения, собака уверенно взяла след и привела своего хозяина в один из дворов. Там, как оказалось впоследствии, незадолго до задержания находился вор.

Информация о его возможном местонахождении была незамедлительно передана всем нарядам полиции, а спустя некоторое время 52-летний подозреваемый был задержан. Как выяснилось, мужчина без определенного места жительства днем ранее совершил еще и кражу автомагнитолы из автомашины марки «Ниссан». И теперь подозреваемый проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.