Когда дадут отопление в Нур-Султане

Заместитель руководителя столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Багдат Байсадыков рассказал, когда в городе начнется отопительный сезон, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Отопление в городе дадут при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха + 10 градусов и ниже в течение пяти суток. Соответствующее решение принимается городским акиматом. Последние два года отопительный сезон в Нур-Султане начинается в конце сентября», - сказал Багдат Байсадыков.

По его данным, на сегодня на стадии завершения находится подготовка к отопительному сезону объектов образования и здравоохранения. Работы по ним планируется завершить до 23 сентября.

По жилому фонду, добавил он, готовность составляет 85% - готовы 2 557 из 2 999 домов.

«В городе имеется 14 точек продажи угля, где свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов. На сегодня имеется запас угля для населения в объеме более 20,8 тыс. тонн. Просим жителей уже сегодня начать покупать уголь для недопущения ажиотажа в период похолодания», - резюмировал Багдат Байсадыков.