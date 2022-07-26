Когда доходы ниже средних

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства потребовал от министров и акимов регионов сосредоточить усилия на снижении уровня безработицы и поддержке социально уязвимых слоев населения.

Самые бедные?

Глава государства раскритиковал правительственную прог­рамму по повышению доходов казахстанцев, исполнение которой не помогло жителям целого ряда регионов страны справиться с бедностью. А как же иначе, если, по словам Касым-Жомарта Токаева, «доходы жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей не достигают среднереспубликанского уровня? Этот показатель также ниже в Алматы и Шымкенте. А в Кызылординской области доходы населения даже уменьшились. В мае текущего года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%...»

В массе своей самые бедные казахстанцы живут на юге. В Туркестанской области доля малообеспеченных граждан по итогам прошлого года составила 9,8% , или 237,5 тыс. человек. То есть практически каждый десятый южанин оказался у черты бедности. Этот показатель на 5,2% превышает республиканский уровень. Утешением, да и то весьма сомнительным, может служить разве что тот факт, что показатель числа малообеспеченных граждан не превысил плановый уровень, определенный для Туркестанской области в 12,6% от общего числа населения, или 260,8 тыс. человек.

Давайте попробуем разобраться, как так получилось, что трудолюбивые и предприимчивые южане оказались настолько бедны? Дать однозначный ответ на вопрос о причине роста малообес­печенных граждан невозможно, поскольку на общую ситуацию влияют сразу несколько причин.

Во-первых, Южный Казах­стан – самый густонаселенный регион. Здесь самая высокая рождаемость. В области из года в год наблюдается высокий демографический рост. За 4 года, с тех пор как образована Туркестанская область, этот показатель только увеличился: население региона выросло с 1 млн 984 тыс. до 2 млн 87,4 тыс. человек. Прирост превысил 100 тыс. человек.

К тому же в области проживает треть всех многодетных семей республики. Соответственно, распределение доходов на детей приводит к снижению показателя среднедушевого дохода семьи.

– Высокая доля бедных семей у нас связана не с ухудшением их материального положения, а с распределением доходов между членами многодетной семьи, – комментирует ситуацию начальник управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева. – Например, если в области коэффициент семейности достигает пяти человек, то в малообеспеченной средней семье количество членов составляет 7–8 человек.

Разница ощутимая. А если сравнить с северными регионами, то там этот показатель не превышает 2,2 человека. Соответственно, при распределении совокупного дохода на 7–8 человек семья по доходам неизбежно приближается к уровню бедности.

Эти расчеты в свое время среди прочих показателей учли при разработке программы переселения южан в северные регионы. В этом году для желающих сменить мес­то жительства выделено 6 424 квоты, из которых 550 приходятся на Костанайскую область, 2 800 – на Павлодарскую, 2 556 – на Северно-Казахстанскую, 518 – на Восточно-Казахстанскую область.

– Численность жителей Туркестанской области, по сути дела, сравнима с населением трех северных областей республики, испытывающих недостаток рабочей силы, – говорит исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT» Бейсен Тажибаев. – В нашем регионе в этом году уровень безработицы по итогам первого квартала составил 5,2%. Решить проблемы социальные, с жильем и землей позволяет госпрограмма «Еңбек». Но, к сожалению, в последнее время в отношении проекта складывается отрицательное мнение. В том нельзя винить население. Нужно выяснять причины, по которым семьи возвращаются снова на юг, осознавая, что их доходы снова снизятся. Если будет в этом необходимость, нужно через депутатов фракции в Парламенте направлять предложения, вносить в изменения в действующее законодательство.

Доходы отдельно взятой семьи напрямую связаны с зарплатой, которая у южан одна из самых низких по стране. И тут сказывается еще один важный объективный фактор: около 80% населения проживает в сельской местности, где нет крупных промышленных производств.

В бывшей Южно-Казахстанской области большая часть производст­венных мощностей находилась в Шымкенте. Логично, что после разделения в Туркестанской области превалирует сельско­хозяйственное производство. Основными сферами занятости на селе являются животноводство и земледелие. Именно в них занята основная масса экономически активного населения, составляющего 820,1 тыс. человек.

Кроме того, в селах области функционирует более 900 государственных школ и свыше 700 организаций здравоохранения. Именно они являются одними из наиболее крупных работодателей. В бюджетных учреждениях работникам гарантирован хороший по сельским меркам и, главное, стабильный доход. Другой вопрос, что рабочие места там ограничены, и при всем желании трудоустроить всех жителей невозможно.

Если говорить об уровне зарплаты, то, по информации управления стратегии и экономического развития Туркестанской области, в сфере образования учителям начисляется зарплата по четырем уровням. На максимальном уровне она составляет 560 тыс., на минимальном – 217 тыс. тенге.

Примерно такой же расклад и в сфере здравоохранения. Зарплата главных врачей колеблется от 478 до 566 тыс., врачей – от 338 до 495 тыс. тенге. Медицинские сест­ры получают 158–176 тыс., санитары – 97 тыс. тенге.

О таких зарплатах аграрии могут только мечтать. Соглас­но статистическим данным, минимальный доход как раз и зафиксирован в аграрной сфере. По итогам первого полугодия средняя заработная плата занятых в сфере сельского хозяйства составила 143 995 тенге.

– Работы, проводимые в сельском хозяйстве, носят сезонный характер, – напоминает начальник управления стратегии и экономического развития Туркестанской области Канат Кайыпбек. – В связи с этим, полагаю, объем реального дохода полностью не учитывается. Тем более что регион не отстает в развитии малого и среднего бизнеса. С начала года число действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 8 тысяч и достигло 153 тысяч. Произведенная ими продукция выросла на 25,2% и составила 1,2 триллиона тенге.

Как бы там ни было, но именно аграрии плетутся в хвосте зарплатных ведомостей, что вкупе с отсутствием в том или ином городе или районе области промышленных предприятий сказывается на среднемесячной зарплате. Самая низкая она у жителей Кентау – 169,5 тыс. тенге. В бывшем городе горняков с работой тяжело стало с тех пор, как закрылись шахты и металлургическое производство, приказал долго жить завод по выпуску экскаваторов. Особых же возможностей для занятия сельским хозяйством у горожан также нет. Одна надежда на соседний Туркестан, бурное строительство которого требует дополнительных рабочих рук.

В тройке антилидеров по уровню заработков также значатся районы Сарыагашский со среднемесячной зарплатой в 193,8 тыс. тенге и Толебийский – 202,1 тыс. тенге. Для сравнения: среднемесячный показатель в области по зарплате – 226,3 тыс. тенге.

Высоким доходом в Туркестанской области могут похвалиться разве что сузакцы. Здесь среднемесячная зарплата на уровне 390,2 тыс. Конечно, на ее размере сказалось то обстоятельство, что 60% производимой в области промышленной продукции приходится на Сузакский район. В райо­не развиты горнодобывающая и перерабатывающая промышленность. Среднемесячная зарплата работников данных отраслей составляет 529,4 тыс. тенге.

Работы много не бывает

В целом численность занятых в промышленной сфере жителей области составляет всего 41,1 тыс. человек, или практически каждый двадцатый гражданин от экономически активного населения. Увеличить этот показатель, повысить доходы местных жителей, а заодно развить промышленный потенциал региона позволит исполнение Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021–2025 годы. В нем предус­мотрены такие крупные проекты, как химический комплекс, заводы по переработке нефти и фосфоритов, битумный и хлопковый заводы, центральная гидро­электростанция с парогазовой установкой. В итоге в основной капитал намерены привлечь 1 трлн тенге инвестиций и создать около 3 000 новых рабочих мест. Размер среднемесячной зарплаты будет увеличен в два раза.

И все же основная ставка по соз­данию дополнительных рабочих мест и повышению благосостоя­ния жителей юга делается на сельское хозяйство. Правильность этого выбора подтверждают и обост­рившийся дефицит продовольствия в мире, и опыт прошлых лет, позволивший, к примеру, только в результате диверсификации посевов увеличить в среднем на 23,2 центнера урожайность овощей, бахчевых культур, картофеля, а валовой сбор поднять на 425 тыс. тонн.

В итоге дехкане собрали рекордный урожай – 3,3 млн тонн продукции. Повысить доходы селянам помогает и программа «Одно поле – два урожая». Если раньше с 1 га земледельцы выращивали и сбывали продукции в среднем на 3 млн тенге, то при сборе двух урожаев эта сумма как минимум удвоилась. В текущем году в рамках этого направления реализуется 3 000 проектов на площади 8 400 га.

Одним из первых преимущества такого подхода оценило ТОО «Ақ Орда-Б», что в Ордабасынском районе. Хозяйство много лет специализируется на выращивании люцерны и зерна.

В прошлом году было решено посадить в сельском округе Шубар ранний картофель, а после сбора урожая посеять кормовые культуры. Чтобы картофель уродился на славу, руководитель хозяйства отправился за опытом в Голландию, считающуюся одним из мировых лидеров по возделыванию популярного корнеплода.

Столь тщательный подход к организации дела дал отличные результаты, так что в этом году картофельные плантации увеличили втрое, доведя до 120 гектаров. На днях начнется сбор урожая картофеля, который целиком прямо с поля отправят отечественной компании, занимающейся выпус­ком чипсов.

Широко и успешно внедряются на селе новые технологии, позволяющие экономить поливную воду и повышать производительность труда. На долю Туркестанской области приходится 71% теп­лиц в стране. Сегодня их площадь дос­тигла 1 494 га, собрано 117,5 тыс. тонн продукции. Также в рамках формирования продовольст­венного пояса на территории города Туркестана претворяются в жизнь пять крупных прорывных инвестиционных проек­тов на сумму 34,3 млрд тенге.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году планируется довести до 1,6 трлн тенге и удвоить производительность труда. Соответственно, в два-три раза планируется увеличить доходы работников отрасли. Такой подход гарантирует компании сбыт продукции и повышение доходов, а значит, и зарплаты ее работникам. А еще – пополнение областной казны.

– С каждым годом бюджет облас­ти увеличивается, – говорит Канат Кайыпбек. – Если в 2018 году он составлял 562,1 миллиарда тенге, то в текущем году вырос в два раза и дос­тиг 1,1 триллиона тенге. Собст­венные доходы увеличились в три раза – до 164,1 миллиар­да тенге. За счет мероприятий Комплексного плана в 2025 году объем валового регионального продукта увеличится в полтора раза и достигнет 3,6 триллиона тенге. В результате в полтора раза ожидается рост доходов населения и производительности труда.

Достаток – в каждый дом

Приоритетным направлением в Комплексном плане повышения доходов населения до 2025 года прописано улучшение благосостояния населения, повышение среднего дохода и снижение уровня бедности. Точкой отсчета служит установка Президента Касым-Жомарта Токаева по ежегодному созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. населения. К 2025 году в регионе планируется создать около 144 тыс. рабочих мест. Открытие рабочих мест напрямую влияет на социальное положение людей.

Экономисты убеждены, что именно власть сегодня должна думать о повышении достатка простых граждан.

– Частный сектор не справляется и не стремится к повышению доходов и решению социальных проблем, – высказывает свое мнение экономист Темирлан Раманкулов. – Государство переоценило уровень гражданского самосознания предпринимательства. Снова и снова становится актуальным воссоздание государственного сектора в тех направлениях, где есть стратегические интересы, в первую очередь – в продовольственной безопасности.

Государственный сектор – это новые рабочие места, фиксированные цены, удовлетворение внутреннего потребления в рамках социальной корзины.

Приходится признавать, что статистика средних показателей не выдерживает никакой критики – формируется необъективная картина и упускается судьба рядового гражданина. Ошибка чиновников в том, что нет четкого алгоритма достойной жизни с учетом объективной реальности и перспектив развития страны. Все меры носят не системный характер и выглядят как экстренное латание дыр. Государству необходимо проявить персональную заинтересованность в каждом жителе страны, предложить образование или повышение квалификации под конкретное рабочее место с достойной зарплатой и перспективой.

В 2022 году на оказание адрес­ной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям в Туркестанской области выделено более 18 млрд тенге. По состоянию на 1 июля 2022 года 160 тыс. человек, или 28 тыс. семей, получили ее на сумму в 6,4 млрд тенге.

В регионе с 2020 года дейст­вует областная программа «Қамқорлық», направленная на поддержку малоимущих граж­дан, в рамках которой ежегодно более тысячи семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получают дополнительную социальную поддержку за счет средств спонсоров. За это время таким способом 85 бездомным семьям помогли решить жилищную проблему. С начала года шанырак над головой появился еще у 23 семей. Еще тысячи семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили спонсорскую помощь деньгами, вещами и продуктами питания.

Сейчас по инициативе Минис­терства труда и социальной защиты населения в области начата работа по обеспечению семей необходимыми услугами по принципу «выявительного характера». Разработанная министерством цифровая карта семьи не только позволяет определить статус семьи и причины, по которым она оказалась в числе нуждающихся, но и дополнительно поможет не допустить кризисного состояния.

– Экономическая нестабильность ведет к разрушению семей, росту преступности и социальной напряженности, – напоминает Темирлан Раманкулов. – Пора принять закон о фиксированной торговой марже, ценообразование на социально значимые товары должно быть прозрачным. Спекуляция – главный бич обнищания народа. Ипотека, аренда – это не решение проблемы с жиль­ем. Важно освободить людей от грабительского кредитного бремени, доход должен позволять людям треть зарплаты откладывать. Жизнь взаймы – это постоянное нервное напряжение, которое ведет к самоубийствам и психологическим срывам. В обществе должен быть здоровый душевный климат – настрой на созидание и прогресс, а не на саморазрушение.