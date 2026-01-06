Не для галочки

В Актау завершился очередной этап реализации образовательного проекта бесплатных интенсивных курсов казахского языка для взрослого населения. В канун новогодних праздников порядка 200 слушателей получили сертификаты о прохождении обучения, которое на протяжении трех месяцев было для них частью повседневной жизни.

Проект инициирован управлением культуры Мангистауской области и реализован при поддержке городского акимата. Учебный процесс проходил на базе колледжа «Болашақ» при учас­тии учебного центра «Парасат». Курсы стартовали 15 сентября и завершились 15 декабря, охватив актаусцев самых разных возрастов и профессий.

Обучение шло в интенсивном формате: три раза в неделю по два часа в вечернее время. Занятия проходили ежедневно, кроме воскресенья, сразу в пяти классах, что уже на старте показало высокий спрос на подобные программы. В день вручения сертификатов в зале едва хватило мест.

Как отмечает руководитель учебного центра «Парасат» Бану Бисекенова, проект стал ответом на реальный запрос общества.

– К нам приходит все больше взрос­лых, которые искренне хотят говорить на казахском языке – не формально, а по-настоя­щему. Для многих это внутренняя потребность, уважение к стране, в которой они живут, и желание чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Мы стараемся создать комфортную и дружелюбную среду, где человек не боится ошибаться и постепенно начинает говорить, – подчеркивает она.

Всего обучались около 200 человек, предварительно прошедших тестирование на определение уровня владения языком – от A1 до C1. Такой подход позволил сформировать группы по 15–20 человек и выстроить обучение с учетом индивидуального темпа каждого слушателя.

Ключевым принципом программы стал коммуникативный подход. Здесь не заучивали правила для галочки, а разбирали реальные жизненные ситуа­ции: общение в магазине, на работе, в государственных учреждениях, в семье. Диалоги, мини-импровизации, игровые задания, видеофрагменты и разговорные клубы помогали слушателям постепенно преодолевать языковой барьер.

«Я больше не молчу»

Одной из выпускниц курсов стала Наталья Евстигнеева, начальник штаба департамента полиции Мангистауской области.

По ее словам, до начала обучения у нее уже был неплохой словарный запас, однако использовать его в живом общении мешала внутренняя скованность.

– Я всегда понимала, что знаю достаточно много слов, могу читать, переводить тексты, но как только доходило до живого диалога – появлялся страх. Боялась ошибиться, неправильно построить фразу, выглядеть неловко. Курсы помогли преодолеть именно этот психологический барьер, – рассказывает Наталья Евстигнеева

По ее словам, занятия стали не просто уроками языка, а своеобразной тренировкой уверенности.

– Мы постоянно говорили: с преподавателем, с одногруппниками, разыгрывали ситуации из жизни. Постепенно замечаешь, что тебя понимают даже с ошибками, – и страх уходит. Сейчас я стараюсь говорить на казахском в магазинах, в быту, с коллегами. Пусть не идеально, но я больше не молчу, – делится она.

Наталья Евстигнеева признается: желание продолжить обучение стало только сильнее.

– Очень хочется, чтобы курсы продолжались. За эти три месяца язык стал частью повседневной жизни.

Мечта, к которой шла 15 лет

Для Валентины Василянской, домохозяйки, участие в курсах стало исполнением давней мечты. В Казахстан она переехала 15 лет назад и все это время старалась изучать государственный язык – самостоятельно и на различных курсах.

– Я всегда очень хотела знать казахский язык. Учила правила, много читала, занималась сама. Теорию я люблю, она мне легко дается, и, признаюсь, иногда даже преподаватели удивлялись моему уровню, – улыбается Валентина.

Однако, по ее словам, самым сложным оставалось восприятие живой речи на слух.

– Когда говорят быстро, с интонациями, с диалектами – это совсем другое. На этих курсах мы много слушали, разбирали, как говорят в разных ситуациях, в быту. Это было очень ценно. Я, наконец, начала «слышать» язык, а не просто узнавать знакомые слова, – отмечает она.

Особенно важным для Валентины Василянской стало ощущение живого общения.

– Здесь учили не абстрактному языку из учебников, а тому, как действительно говорят люди. Конечно, хочется продолжения, особенно с акцентом на разговорную речь и диалекты. Я чувствую, что сделала большой шаг вперед, но останавливаться нельзя.

«Теперь я могу говорить»

Юлия Тюлебаева, менеджер, приз­нается: казахская речь давно была частью ее профессиональной среды. По долгу службы она регулярно сталкивается с необходимостью понимать и использовать государственный язык.

– Всегда старалась учить язык, у меня хороший словарный запас, но не было уверенности. Казалось, что знаний недостаточно, что чего-то не хватает, чтобы свободно начать разговор, – говорит Юлия Тюлебаева.

Регулярные занятия и строгая дисциплина помогли расставить все по местам.

– Я старалась не пропускать ни одного занятия, выполняла все задания. Курсы помогли мне понять главное: моих знаний достаточно для первичного общения. Нужно просто начать говорить и не бояться, – делится она.

Сегодня Юлия Тюлебаева использует­ казахский язык в рабочих и бытовых ситуациях.

– Это очень освобождает. Ты начи­наешь чувствовать себя частью общего пространства, где язык – не барьер, а мост. И, конечно, я очень жду продолжения курсов, – подчеркивает она.

...Слушателями программы стали представители самых разных профессий и возрастов: сотрудники госорганов, специалисты частных компаний, предприниматели, пенсионеры.

– Работа со взрослыми – это особая педагогическая задача. Здесь важны доверие, тактичность и поддержка. И мы видим результат: люди начи­нают понимать речь, подбирать слова, строить­ фразы. Самое главное – у них появляется уверенность, – отмечает Бану Бисекенова.

Проект показал: интерес к изучению казахского языка в Актау растет, а подобные курсы становятся не просто образовательной инициативой, а важной час­тью формирования языковой культуры.