Когда начнут контролировать мобильные переводы казахстанцев

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Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов рассказал, как будет вводиться практика мониторинга мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В соответствии с установленными нормами закона сведения о мобильных переводах будут поступать к нам. Конечно, не по всем мобильным переводам между физлицами. Есть определенные критерии: если будет произведено 100 и более переводов в месяц, и такой случай будет повторяться 3 месяца подряд, тогда эти сведения начнут поступать к нам. Без этих условий сведения о переводах никаким образом поступать к нам не смогут», - сказал Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК.

По его словам, сведения начнут поступать поэтапно.

Первый этап - с 2023 года - в отношении госслужащих и приравненных к ним, и их супругов.

Второй этап - с 2023 года - в отношении работников квазигоссектора.

Третий этап - с 2024 года - в отношении ИП.

Последний этап завершится в 2025 году, и уже будет охватывать всех граждан, которые осуществляют вышеописанные случаи переводов.

«Так как эта работа начнется с 2023 года и будет вестись пока только по госслужащим, то на сегодня мы этих сведений ещё не имеем", - заключил спикер.