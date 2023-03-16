Когда начнутся весенние каникулы для школьников
1555
В Министерстве просвещения РК напомнили дату начала весенних каникул школьников в текущем учебном году, сообщает Kazpravda.kz.
В 2022-2023 году на весенний отдых учащихся школ отведено 9 дней.
«Весенние каникулы для школьников продлятся 9 дней с 18 по 26 марта 2023 года включительно (приказ министра просвещения РК от 12 августа № 363 «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022 – 2023 учебного года в организациях среднего образования» прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК», - сообщили в Министерстве просвещения РК.