Когда планируют исключить зависимость от импорта социально значимых продуктов питания в РК

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Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил о необходимости в течение 3-5 лет исключить зависимость от импорта и полностью обеспечить страну всеми социально значимыми товарами, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как неоднократно отмечалось Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, развитие АПК является важным фактором диверсификации экономики. Перед нами поставлена задача по увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза к 2022 году", – сказал Мамин.
Глава Кабмина подчеркнул, что одним из приоритетов развития сельского хозяйства определено увеличение внутреннего производства в целях сокращения зависимости от импорта.
"Благодаря запланированным мерам в течение 3-5 лет мы должны полностью обеспечить республику всеми социально значимыми товарами, исключив зависимость от импорта. Ключевой задачей должно стать развитие орошаемого земледелия и кормопроизводства", – отметил Премьер.
В заключение Аскар Мамин поручил принять меры по ликвидации задолженности по субсидированию АПК.