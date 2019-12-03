Когда планируют исключить зависимость от импорта социально значимых продуктов питания в РК

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото с сайта versiya.info
Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства заявил о необходимости в течение 3-5 лет исключить зависимость от импорта и полностью обеспечить страну всеми социально значимыми товарами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как неоднократно отмечалось Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, развитие АПК является важным фактором диверсификации экономики. Перед нами поставлена задача по увеличению производительности труда в АПК в 2,5 раза к 2022 году", – сказал Мамин.

Глава Кабмина подчеркнул, что одним из приоритетов развития сельского хозяйства определено увеличение внутреннего производства в целях сокращения зависимости от импорта.

"Благодаря запланированным мерам в течение 3-5 лет мы должны полностью обеспечить республику всеми социально значимыми товарами, исключив зависимость от импорта. Ключевой задачей должно стать развитие орошаемого земледелия и кормопроизводства", – отметил Премьер.

В заключение Аскар Мамин поручил принять меры по ликвидации задолженности по субсидированию АПК.

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