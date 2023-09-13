Когда победа во благо

В этом году забег проходил на живописной, удобной и безо­пасной территории комплекса Almaty Arena. Важная деталь – организаторы Charity Music Run спланировали забег так, чтобы не мешать жизни активной части города.

В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи человек. Одной из главных фишек Charity Music Run является его ориентированность на максимально широкий круг участников. В этом году фестиваль окончательно утвердился как семейное мероприятие. Ведь попутно с забегом была организована обширная развлекательная программа для всех членов семьи – это и выступления музыкальных групп, чей репертуар включает наиболее популярные композиции, это и масштабная шоу-программа, включающая анимационные представления для самых юных гостей мероприятия.

Еще одной отличительной чертой забега является его благотворительная основа. Участники и спонсоры Charity Music Run 2023 продолжают оказывать поддерж­ку детям – по традиции все собранные средства от регистрации и спонсорской помощи направляются на приобретение необходимого медицинского оборудования для Научного Центра педиатрии и детской хирургии (НЦПиДХ).

Мероприятие открыл идейный вдохновитель проекта, главный организатор движения Charity Music Run Эльдар Сарсенов.

– Миссия забега – объединить активных неравнодушных людей, которые поддерживают здоровый образ жизни, любят хорошую музыку, бег и готовы помогать от души. Впервые мы провели забег в 2018 году, с тех пор ежегодный забег Charity Music Run превратился в движение взаимной поддержки и спортивных достижений, – отметил он, приветствуя гостей.

Отметил важность забега и заместитель председателя правления по клинической деятельности НЦПиД Асылжан Ерекешов:

– От имени нашего центра выражаю благодарность всем участникам благотворительного проекта Charity Music Run. С организаторами благотворительного забега мы работаем уже более пяти лет. За это время нам удалось серьезно продвинуться в проекте модернизации материально-технической базы и дооснащения центра.

В восторге от состоявшегося праздника были и участники марафона.

– Charity Music Run стал первым забегом, в котором я приняла участие. Я пришла сюда из любопытства, чтобы узнать, как проходят такие соревнования и совершенно не ожидала стать победителем. Бежать было нелегко, но я старалась держать свой темп и не останавливаться. В настоящий момент меня переполняет огромная радость и захлестывает невероятная энергия позитива! Я желаю каждому человеку испытать эти чувства и призываю всех школьников выделить небольшое время для занятия спортом, – говорит тринадцатилетняя Алиса Королева. Алиса – победитель на дистанции в 2 км в возрастной категории 13-14 лет.

Самому возрастному марафонцу, участнику забега Тлеужану Канапиянову 69 лет.

– Дистанцию в 10 километров я играючи пробежал за 50 минут. Не было цели выиграть или побить свой личный рекорд, мне хотелось просто насладиться атмосферой праздника спорта и музыки, пообщаться с молодежью. В нашем возрасте самое главное – это внимание и возможность оставаться активными и нужными. Мне скоро исполнится 70 лет и своим примером я показываю им, как можно выглядеть и чувствовать себя в моем возрасте, – раскрывает секреты долголетия Тлеужан-ага.

Были среди любителей бега и зарубежные гости. Хантеру Моргану из США – 17 лет, участвовал в забеге на 10 км.

– С большой радостью принял участие в музыкальном благотворительном забеге Charity Music Run. В Казахстан я прилетел всего пару недель назад по программе Future Leaders Exchange (FLEX), – поделился он. – Это программа обмена школьников Государственного департамента США, по которой старшеклассники из разных стран имеют возможность пожить в другой стране, погрузиться в культуру и быт местного населения и изучить язык. Сейчас я проживаю в доме одной семьи из Алматы. Эта семья помогает мне интегрироваться в новое общество, адаптироваться в новой школе и узнать больше о культуре и истории Казахстана. В будущем очень хочу принимать активное участие в других соревнованиях в Казахстане и завести как можно больше друзей.

НЦПиДХ – это уникальное медицинское учреждение, где дарят надежду родителям и маленьким пациентам, которые борются с онкологическими заболеваниями. Такие благотворительные акции дают возможность центру обновить лечебное оборудование и создать условия для более комфортного прохождения послеоперационной реабилитации.

Одним из информационных спонсоров данного благотворительного фестиваля выступил ряд изданий ТОО «Қазақ газеттері».