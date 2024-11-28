Когда расстояние – не помеха

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Виртуальные экскурсии станут еще интереснее, ярче и познавательнее

фото музея-заповедника

Как это сделать, обсуждали в Восточно-Казахстанском архитектурно-этнографическом и природно-ландшафт­ном музее-заповеднике совмест­но с коллегами из знаменитого Русского музея Санкт-Петербурга.

Еще в 2007 году два учреждения стали партнерами благодаря открытию в Усть-Каменогорске филиала виртуального Русского музея. Невозможно подсчитать, сколько за это время школьников, студентов и просто любо­знательных горожан, не выезжая из Усть-Каменогорска, познакомились с шедеврами изобразительного искусства. Питерцы передали прекрасный фонд в виде компьютерных программ, цифровых фильмов, слайдов, альбомов, каталогов и т. д. По словам сотрудницы музея-заповедника Шинар Карибаевой, на сегодня в медиатеке более 400 различных вариантов вир­туального визита к питерцам. Например, дети в восторге от экс­курсии «Занимательный мир», где, помимо истории российской сокровищницы, их знакомят с музеями марципана, снежинок, динозавров, анатомии...

В ходе конференции «Русский музей – цифровой проводник в художественную Россию» усть-каменогорские специалис­ты опробовали еще формат 3D, виртуальной реальности и мультимедиа.

– Отдельным блоком нам показали возможности инновационного светового и проекционного оборудования, – рассказывает Шинар Карибаева. – Технологии фантастические! Мы можем уверенно говорить, что величайшие сокровища культуры расположены в шаговой доступности для жителей востока Казахстана. Есть программы, например, по творчеству художников XIX века, по искусству XVIII века. Спе­циальный цикл разработан для маленьких ребят, и названия говорят сами за себя: «Ты пришел в музей», «Рождение картины», «Искусство пейзажа, портрета и натюрморта».

Аналогичный проект музей-заповедник запустил по культуре и искусству Казахстана. Здесь можно побывать на видео­экскурсии по средневековым Отрару и Туркестану, заглянуть в древнюю ювелирную мастерскую, рассмотреть национальные казахские узоры на женской одежде, а также «пройтись» по Астане – изучить коллекции главных национальных культурных собраний.

Виртуальный филиал в Усть-Каменогорске – один из более чем двухсот, созданных питерским музеем в России и за рубежом. Сам Русский музей, который в 2025 году отметит 130-летие, является одним из крупнейших в мире собраний русского искусства.

#Усть-Каменогорск #музей #музей-заповедник #виртуальный филиал

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