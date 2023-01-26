Когда у казахстанцев будет связь 5G

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Ержан Мейрамов сообщил, что тестовые пилотные зоны запущены в городах Астане, Алматы и Шымкенте.

«В конце прошлого года мы провели аукцион на радиочастоты, это средний диапазон, и в будущем это семисотый диапазон, который будет высвобождаться и предоставляться операторам связи для развертывания 5G. Есть еще такое понятие, как «лицензионное обязательство», то есть требование государства, когда операторы должны внедрять технологию 5G в городах. У нас лицензионное обязательство первым этапом предусмотрено в городах республиканского значения», – уточнил он.

В целом, с его слов, в 2023 году планируется обеспечить покрытие данной связью на 15%, с последующим наращиванием до 75% к 2027 году.

«С 2024 года 5G уже будет внедряться в областных центрах и до 65% – к 2027 году. По всей стране это будет, когда мы высвободим семисотые частоты и представим эти частоты операторам. И тогда будем требовать от них полного покрытия, так называемого коврового покрытия», – рассказал о планах спикер.