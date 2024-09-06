Когда завершится строительство трассы от Алматы до Бишкека

Полное завершение строительно-ремонтных работ на трассе запланировано на 2025 год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства транспорта, сейчас ведутся работы по реконструкции одного из самых проблемных участков трассы Узынагаш - Отар, с переводом с ІІ на I техническую категорию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Сейчас движение между поворотом к селу Актерек и границей Жамбылской области осуществляется по новому асфальтовому покрытию (протяженность - 11 километров).

«Завершены работы по укладке верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия на отрезке от 101-го километра (от Алматы) до границы Жамбылской области. На данном участке также построен мост и нанесена дорожная разметка. В рамках проекта планируется возведение двух мостов и установка 55 водопропускных труб. На сегодняшний день завершено строительство одного моста и установлено 35 труб, работы продолжаются», - сообщили в министерстве транспорта.

Отметим, что автодорога Узынагаш - Отар соединяет крупнейший мегаполис страны Алматы с южными регионами и соседними государствами, такими как Узбекистан и Кыргызстан. Она также является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай.