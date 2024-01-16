Когда зажигаются звезды

Образование
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Айгуль Турысбекова

В Алматы определены победители ХХ Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике, в которой приняли участие 700 школьников из 16 стран.

фото предоставил Оргкомитет олимпиады

Уникальность олимпиады зак­лючается в том, что традиционно конкурс проводится сразу по трем предметам среди специа­лизированных школ физико-математического направления. В этом году олимпиада прошла в офлайн-формате, после трех лет онлайн-работы. Всего призерами стали 344 участника по трем предметам.

Гран-при удостоилась коман­да Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. Первое мес­то занял лицей «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова из Моск­вы. Второе место разделили команды спецшколы математики и физики № 199 им. Л. В. Комарова из Тбилиси и Физтех-лицей им. П. Л. Капицы из Долгопрудного. Третье
место у команд лицея БГУ из Минска, Sofia High School of Mathematics из Софии, второй команды Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и РФМШ г. Алма­ты.

Казахстанские школьники завоевали 109 медалей (10 золотых, 43 серебряные и 56 бронзовых).

Поздравляя участников с завершением престижных интеллектуальных соревнований, министр просвещения РК Гани Бейсембаев отметил, что двадцатый раз олимпиада прошла на базе Республиканской физико-математической школы – мес­та, где дают фундаментальные знания и создана вдохновляющая атмосфера для развития научных интересов.

– Здесь под руководством выдающегося ученого-математика, академика Орымбека Ахметбековича Жаутыкова выросло целое поколение талантливых математиков. Олимпиада не только стала площадкой для демонстрации знаний, но и возможностью для знакомства с миром казахской культуры и традиций,– подчерк­нул Гани Бейсембаев.

Знания лучших учеников оценивало Международное жюри из представителей семи стран: Казахстана, России, Армении, Беларуси, Южной Кореи, Китая и США. Все эти годы его неизменным председателем остается вице-президент Национальной академии наук РК при Президенте Казахстана академик Аскар Джумадильдаев. Оглядываясь назад, он вспоминает, что в первой олимпиаде участвовали представители четырех стран.

– Очень рад, что идея, возникшая 20 лет назад, нашла отклик и продолжается по сей день. Она заключалась в том, чтобы сохранить лучшие традиции советского образования. Не побоюсь сказать, что за эти годы олимпиада стала международным брендом, – отметил он.

На вопрос, изменились ли с тех пор задания, он сказал, что они остались такими, как и раньше. Самое главное – это их красота, во-вторых – сложность. Их сочиняют талантливые преподаватели, а отбирает оргкомитет.

Восходящими звездами наз­вал академик Джумадильдаев восьмиклассника из Армении Саргиса Аракеляна, 14-летнего Мансура Мамадахунова из Кызылорды, Азизбека Мамаджонова из Узбекистана. Он также уверен, что не только победители олимпиад, но и все участники – это настоящий интеллектуальный капитал каждой страны. Через несколько лет они станут студентами самых престижных технических вузов мира и покорят новые вершины.

Поздравляя всех участников и наставников с окончанием олимпиады, председатель совета директоров НАО РФМШ Берик Каниев отметил два примечательных факта нынешнего года. Так, из 700 учеников 75 – девушки, 10 участников – из сельской местности. Это большое достижение на пути к большой цели – поднимать региональное олимпийское движение.

Наивысшие результаты среди девушек также были отмечены наградами. По математике отличилась Марина Ильина из Беларуси, по физике – Александра-Мария Куреа из Румынии, по информатике – Алена Иванова из России. За лучший результат среди сельских школьников по математике награжден Адильхан Ержанов (село Бородулиха), по физике – Ерсултан Есенгали (село Алмалыбак).

После окончания торжественной церемонии в фойе театра Аlmaty Theatre царила оживленная атмосфера. Чувствовалось, что участники провели в Алматы замечательную неделю, полную конкурсных испытаний и новых впечатлений, и здесь они обрели новых друзей.

#олимпиада #конкурс #Алматы #Образование #школьники #интеллектуальные соревнования

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