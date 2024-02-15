Кокпар со звездами

Игру в кокпар с таким количеством всадников в городе железнодорожников организовали впервые, отсюда и огромный интерес со стороны горожан. На местном ипподроме «Комекбай» собралось более десяти тысяч зрителей. Кому не хватило места на трибунах, стояли у кромки плаца, на котором свою ловкость, смелость и быстроту реакции демонстрировали лихие наездники.

В Арыс участники и зрители приехали из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, а также из разных уголков нашей республики. Аким города Гульжан Курманбекова выразила признательность участникам турнира, пропагандирующим национальный спорт.

Кокпар стартовал с концерта с участием звезд казахской эстрады: Заттыбека Копбосынулы, Адилета Жаугашара, Наркенже Серикбаевой, группы «Алатау серілер», Абдижаппара Алькожи, Серика Ибрагимова и других. По итогам состязаний определили победителей в специальных номинациях. Помимо денежных призов в качестве наград выставили четыре автомобиля. Призы спонсировали местные бизнесмены, поддерживаю­щие национальные виды спорта.