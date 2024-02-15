Кокпар со звездами

Статьи
0
Любовь Доброта

В городе Арысе Туркестанской области прошел турнир по кокпару, в котором приняли участие около тысячи всадников.

фото пресс-службы облакимата

Игру в кокпар с таким количеством всадников в городе железнодорожников организовали впервые, отсюда и огромный интерес со стороны горожан. На местном ипподроме «Комекбай» собралось более десяти тысяч зрителей. Кому не хватило места на трибунах, стояли у кромки плаца, на котором свою ловкость, смелость и быстроту реакции демонстрировали лихие наездники.

В Арыс участники и зрители приехали из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, а также из разных уголков нашей республики. Аким города Гульжан Курманбекова выразила признательность участникам турнира, пропагандирующим национальный спорт.

Кокпар стартовал с концерта с участием звезд казахской эстрады: Заттыбека Копбосынулы, Адилета Жаугашара, Наркенже Серикбаевой, группы «Алатау серілер», Абдижаппара Алькожи, Серика Ибрагимова и других. По итогам состязаний определили победителей в специальных номинациях. Помимо денежных призов в качестве наград выставили четыре автомобиля. Призы спонсировали местные бизнесмены, поддерживаю­щие национальные виды спорта.

#турнир #национальный спорт #Арысь #кокпар #всадники

Популярное

Все
В Атбасарском районе Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь одного из батыров хана Кене – Карабая
Под свет от мобильного телефона принимала роды бригада «неотложки», добравшись в метель до роженицы
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Мгновения уходящей натуры
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Как изменилась численность казахстанцев за год
...А дома – лучше
Нужны понятные правила игры
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
А про надбавку позабыли
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Мгновения уходящей натуры
Итоги призыва 2023 года: план комплектования казахстанской …
Казахстанские госслужащие пройдут обучение по программам ли…
Стратегия планирования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]