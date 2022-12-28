Количество авиарейсов временно увеличат между Казахстаном и ОАЭ
Международное сотрудничество , Транспорт
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Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737.
Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями ОАЭ, на период праздничных дней и каникул, в целях снижения стоимости авиабилетов, приняли решение об увеличении количества рейсов в ОАЭ, передает корреспондент Каzpravda.kz.
В пресс-службе ведомства сообщили, что начиная с 29 декабря 2022 года по 14 января 2023 года, авиакомпания «Fly Dubai» планирует выполнение дополнительных 10 рейсов по маршрутам Астана – Дубай и Алматы – Дубай.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737.
Отмечается, что увеличение количества рейсов способствует дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между РК и ОАЭ.